Le dijeron que iban a arreglar el cable: terminó golpeado y sin la jubilación

La víctima tiene 74 años y recibió varios culatazos en la cabeza. Los asaltantes sabían que había hecho arreglos en su casa y que había pagado en euros

Cuando abrió la puerta no se le cruzó por la cabeza que unos minutos más tarde terminaría atado de pies y de manos, con varios culatazos en la cabeza y sin la jubilación.

Es lo que le sucedió esta mañana a Pablo Zoffoli, un jubilado que vive en la zona de 15 y 57. Pasadas las 9hs. le tocaron el timbre de su casa. Cuando fue a atender, un hombre con casco le dijo que eran de una empresa que presta el servicio de cable y que necesitaban ingresar para hacer una reparación en el tendido de su vecino, que efectivamente estaba sin servicio.

Junto al que tocó timbre ingresaron dos sujetos más, ambos con arneses puestos, como si realmente fueran a realizar el arreglo. Fueron a la parte alta de la vivienda y cuando el dueño de casa se quiso acordar ya lo estaban golpeando. "A uno lo pude manotear, pero eran tres", se lamenta.

Poco después estaba maniatado de pies y de manos, pero la violencia de los delincuentes era cada vez mayor. "Me dieron varios culatazos y me pegaban constantemente", recuerda. "Les dije que me soltaran, que me iban a matar", relata Zoffoli, todavía conmocionado por lo que había vivido.

Para el dueño de casa el robo se trató "de una batida" porque hace poco tiempo hizo unos arreglos en su casa que pagó con moneda extranjera producto de unos ahorros. "Me pedían plata, me decían `vos pagaste en euros´". dijo que le decían los asaltantes.

El hombre les dio unos 400 euros que le habían quedado y los $6.000 de jubilación: "Yo les decía que no tenía más, que esos arreglos los había hecho con unos ahorros", contó mientras se dirigía a hacer la denuncia policial.