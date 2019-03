Vidal pidió a los candidatos a intendentes “dar la cara, sin negar nada"

La gobernadora realizó esas declaraciones esta tarde al cerrar el Foro del Cambio, que reunió e a los candidatos a intendentes de Cambiemos en distritos bonaerenses gobernados por la oposición

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezó hoy la cuarta reunión del Foro del Cambio, en la localidad de San Miguel del Monte

Allí se reunió con los candidatos a intendentes de Cambiemos en distritos bonaerenses gobernados por la oposición, también denoninados "los sin tierra".

En el encuentro Vidal afirmó “cuando uno tiene compromiso y vocación hay que ir a lo difícil, este desafío fue mas duro de lo que imaginamos, pero hay un ciclo en la Argentina que se terminó: el de la cadena nacional, el de la puesta en escena, de la oscuridad impune y el de las promesas incumplidas sin costo”.

“Siempre supe que el camino era difícil, que nada iba a ser fácil”, dijo Vidal y remarcó “somos un mismo equipo, superamos todos los desafíos y Cambiemos está fuerte porque estamos donde queremos estar y somos parte de este proyecto político que quiere cambiar la Argentina”.



Vidal dijo en su discurso “Somos una dirigencia distinta que se hace cargo del desafío, yo se lo que es tocar el timbre y que no te conozcan, empecé a recorrer la provincia cuando no me conocía nadie. Y nunca me di por vencida porque siempre trabajo pensando en ganar, así que sé del esfuerzo y del desafío que ustedes tienen”.

“Hay 300 obras hidráulicas en la provincias, centenares de obras que durante años no se hicieron, obras que no se ven pero que hacen que la gente no pierda todo”, dijo Vidal y contó “elegimos no un gobierno para que lleve el colchón al día siguiente, sino el que hace la obra para que no se inunde mas”.

Para Vidal, “defender lo publico no es una marcha o una bandera, son las cosas que estamos haciendo en cada distrito y tenemos para mostrar, porque en cada distrito tenemos algo para mostrar y dar la cara”

“El mundo nos dice que este es el camino, pero el camino es difícil porque nos mintieron mucho tiempo”, sostuvo la gobernadora y pidió a todos los dirigentes “dar la cara, sin negar nada y sabiendo que el camino es este”.

También destacó que Cambiemos "es una dirigencia distinta que se hace cargo de los desafíos" de gestión que, en su caso, admitió, "fue más duro de lo que imaginamos", pero también marca que "hay un ciclo en la Argentina que se terminó: el de la cadena nacional, el de la puesta en escena de la oscuridad impune y el de las promesas incumplidas sin costo".

“Los punteros ya no están en los barrios, ahora está el Estado y las obras empiezan y terminan, ya tenemos 1800 que empezaron y terminaron. No hay complicidad ni impunidad en materia de corrupción, por eso es momento de ser equipo mas q nunca“, concluyó Vidal.

El Foro del Cambio fue ideado por Vidal y su jefe de Gabinete, Federico Salvai, como un espacio de discusión y de construcción política.

Del Foro del Cambio participaron, entre otros, la senadora nacional Gladys González (Avellaneda); el ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro (La Matanza); el Ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano (San Martin), y Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia.

El Foro posibilitó a los dirigentes analizar lo que pasa en sus distritos, repasar lo que se está haciendo y cómo se puede mejorar y, a la vez, acercarle a los ministros su visión local de los distritos donde no gobiernan.