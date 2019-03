El abogado de Diego Maradona confesó que cree que el Diez tiene un hijo platense

EL DIA ya lo había contado hace poco más de cuatro años, cuando surgió el rumor de que Diego Maradona tenía un hijo en La Plata.

En ese entonces se hablaba del "sexto" ya que hasta fines del 2014 sólo se contaba a Diego Jr -de su relación con la italiana Cristiana Sinagra-; Dalma y Gianinna -de su matrimonio con Claudia Villafañe-; Jana -fruto de su romance con la marplatense Valeria Sabalain- y Dieguito Fernando -quien nació cuando Maradona ya se había separado de Verónica Ojeda.

Pero con la aparición de los supuestos cuatro retoños -Javielito, Lu, Joana y Harold- que el astro del fútbol mundial que tendría en Cuba, en los medios y redes sociales ya se comenzó a catalogar al joven platense de 18 años como el décimo.

En noviembre del 2014, la abogada le dijo a EL DIA que el supuesto hijo platense de Diego afirmó que no existió el test, pero que Santiago “está seguro” de que el astro es su papá.

Aquella versión en las últimas horas tomó más fuerza luego de que Matías Morla, el letrado que representa a Diego Armando Maradona, saliera a hablar sobre la posibilidad de que el Diez fuera el padre de un décimo hijo.

El abogado del ex futbolista brindó una nota a una revista en la que se refirió a un joven que hoy tendría 18 años y cuya familia no quiso continuar el juicio de filiación iniciado en 2005 tras la muerte de su madre, Natalia Garat.

El abogado del actual DT de Dorados de Sinaloa sostiene que dicha versión surgió de una información que le brindó Luis Ventura, a quien reconoce como una fuente calificada debido a que el periodista "se habla con todos desde hace un montón".

"Él tiene información y yo le creo, aunque todavía no hay avances del tema. Él dice que Claudia Villafañe le confesó esto, y además, le dijo que sabía de los chicos de Cuba", aseguró en una entrevista.

Dicha versión se contrapone con la expuesta por Fernando Burlando, abogado de Claudia, quien sostiene que su representada no sabía de la existencia de ese décimo hijo.

En 2016 Santiago Lara fue señalado como el "sexto hijo" de Diego Maradona. "Soy Santiago Lara y tengo 15 años. Para mí, mi papá siempre va a ser Marcelo Lara, pero por lo que tengo entendido y por lo que me explicaron, supuestamente mi papá es Diego Maradona", se presentó el adolescente en una entrevista.

Según el relato del joven, su madre conoció al Diez cuando trabajaba como modelo. Después de tener a Santiago la mujer conoció a quien hoy en día es el papá del joven a quien le contó que el padre de su hijo era Maradona.

Tras la muerte de Garat, según contó el propio joven, Lara se vio obligado a contarle a Santiago toda la verdad luego de que el joven le pidiera explicaciones a su padre por una tapa de revista que vio en un kiosco en la que él aparecía.

Así se lo reveló en exclusiva a EL DIA en una entrevista que le brindó a este medio en la puerta de su casa del barrio de La Loma.

"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Me quedé en shock. No entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años. Y me contó todo. En ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos, y que ahí conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", le contó en exclusiva al diario EL DIA.