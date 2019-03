Con Alfaro a la cabeza, los DT le hicieron varios reclamos a la Conmebol

Los directores técnicos de los equipos que participan de la Copa Libertadores fueron convocados por la Conmebol y en el encuentro los entrenadores plantearon varios puntos para mejorar el torneo.

Los adiestradores luego de escuchar a las autoridades, tuvieron oportunidad de realizar sus planteos y, con Gustavo Alfaro a la cabeza, tocaron varios puntos que les preocupa.

Las crónicas periodísticas destacan que entre esos puntos el DT xeneize pidió "Que nos dejen hacer el trabajo como corresponde. Yo haría lo mismo que Gallardo el año pasado, porque esa sanción (con Gremio estaba suspendido pero igual fue en el entretiempo al vestuario) conspira contra el trabajo de los entrenadores", dijo Gustavo Alfaro."Que al menos se puede dirigir desde el vestuario", agregó. La idea es que si hay sanciones, sean razonables y no impidan dirigir.

También el DT boquense pidio "Que se den de baja en un determinado tiempo las sanciones de algún futbolista, que haya extinción. "Después se van a Europa, vuelven y ni se acuerdan de que estaban suspendidos".

Por su parte Jorge Almirón se refirió al estado de algunos campos de juego, proponiendo abiertamente que "se rieguen, que estén en buen estado y bien cortado".

Vale destacar que Alfaro además pidió que se modifique la regla de que un jugador que representó aun equipo, después no pueda jugar para otro en la misma competencia si queda eliminado. "En las primeras fases se permiten cinco cambios pero hay que tener en cuenta que por ejemplo los equipos argentinos vendemos mucho en el receso", argumentó.

A su turno Daniel Garnero, DT de Olimpia, habló también de la excesiva cantidad de partidos que se deben afrontar en el semestre, teniendo en cuenta el torneo local.

En otro momento Portugal, DT de Jorge Wilstermann (del grupo de Boca), pidió mano dura y sanción para los clubes en caso de que haya gestos de discriminación de los hinchas con algún protagonista.

Y Miguel Russo, actualmente en Alianza Lima, pidió que se revea la logística de los equipos cuando juegan de visitante, así se puede cumplir con los tiempos de Conmebol. "Yo en mi cancha sé qué camino tomo y a qué hora llego; de visitante no tengo idea, no me dicen ni sé qué camino agarran. Después llegamos tarde, nos multan y nos atrasamos en todo".