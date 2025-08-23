Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cruel asalto a una mujer mientras iba con su hija a tomar el colectivo

Cruel asalto a una mujer mientras iba con su hija a tomar el colectivo

Cruel asalto a una mujer mientras iba con su hija a tomar el colectivo
23 de Agosto de 2025 | 00:53
Edición impresa

Una mujer de 53 años caminaba junto a su hija de 18, a temprana hora de la mañana de ayer por calles de Berisso, para acompañarla hasta una parada de micros cercana. Lo que formaba parte de la rutina habitual de madre e hija, esta vez se vio alterada por completo por un episodio de inseguridad del cual fue destinataria la primera de ellas.

Según pudo saber este diario de fuentes policiales de ese distrito, fue en esas circunstancias en que un delincuente sorprendió a la mayor de ambas mujeres, le robó y la colmó de indignación.

Los voceros indicaron que el asalto se produjo poco antes de las 7 de la mañana en avenida 122 entre 81 y 81 bis.

TIRONEO Y PERSECUCIÓN

Sobre cómo transcurrió el robo, uno de los oficiales policiales reveló que “el ladrón se acercó a la señora por detrás, le agarró la ropa a la altura del hombro izquierdo y cuando ella se dio vuelta, se encontró con un joven del que estimó que tiene unos 18 años”.

El desconocido, rápidamente, “le mostró un cuchillo tipo tramontina, con el que se mostró dispuesto a lastimarla, si la víctima no accedía a entregarle sus pertenencias”, señaló luego el pesquisa.

De inmediato, citó, “este pibe tironeó el morral de la mujer, que se rompió y cayó al piso. Lo agarró y huyó. Ahí tenía unos 40 mil pesos, tarjetas y el celular, que una pareja le recuperó al perseguir al delincuente”.

