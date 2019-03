Segundo día de paro docente sin acuerdo entre gremios y Gobierno sobre la adhesión

La huelga nacional por 72 horas, que concluye hoy, afecta a 17 provincias. Los sindicatos aún no definieron cómo seguirán la lucha

Por segunda jornada consecutiva, el paro docente que está afectando el inicio de clases en buena parte del país se sintió ayer en la Ciudad. Y, otra vez, el nivel de adhesión a la medida generó enormes diferencias entre el Gobierno provincial y los gremios que nuclean a los maestros.

Como el miércoles, en La Plata, en las escuelas relevadas por este diario daban cuenta de un alto acatamiento a la medida de fuerza por 72 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y que tiene su correlato provincial de la mano del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

De entre una decena de instituciones consultadas, apenas en tres la actividad escolar era normal: tales los casos del Albert Thomas, de 1, entre 57 y 58; la Secundaria Nº 59 y la Primaria Nº 81, de Villa Castells.

“Un 85% de docentes y el 100% de los auxiliares adhirieron, por lo que las clases empezarán el lunes”, precisaron las autoridades de la EGB Nº 128 (Dardo Rocha), de diagonal 78, entre 4 y 5. También, la huelga continuará hasta hoy en establecimientos como la Primaria Nº 33, de 8 y 38, la Primaria Nº 78, de 13 y 14, y la Primaria Nº 11, de 12 entre 68 y 69.

Para el Ejecutivo bonaerense, en tanto, el nivel de adhesión bajó con respecto al miércoles: del 38% al 35% y de 98 servicios educativos cerrados a 75. Así lo precisaron tras una recorrida por 9.838 escuelas, de un total de 14.820 que hay en la Provincia.

El gobierno -que ratificó que descontará el día a los maestros que paren- vinculó “la caída en el acatamiento” con respecto al miércoles a que “la huelga no tuvo apoyos importantes, por lo que muchos docentes se incorporaron a trabajar”.

Otros fueron los números y otra la reflexión para los gremios: “A pesar de los descuentos y las amenazas que lleva adelante el Gobierno, el paro se sostuvo en un 90% en todos los distritos”, dijeron desde la Feb, que integra el FUDB junto a Suteba, Udocba, Amet y Sadop.

Para la titular de la Feb, Mirta Petrocini, la huelga refleja el “descontento generalizado por la propuesta salarial que hizo el gobierno”. Esa oferta consiste en ajustar el salario según el índice de inflación 2019 más un 5% a cobrar con el aguinaldo de diciembre. Pero también implica llevar el salario de una maestra de grado que recién inicia de $16.710 a $20.150, como paliativo a la diferencia entre el 32% de aumento decretado en 2018 y el 47,6% de inflación registrado el año pasado por el Indec.

Es en este último punto donde no hay acuerdo y uno de los disparadores del paro decretado por los docentes: “Es un achatamiento en la escala salarial, una suba mínima con mayor impacto en el docente que recién se inicia, pero esa cifra no se mueve hasta los docentes con mayor antigüedad”, le había dicho Petrocini a este diario, a la vez que hizo hincapié en una cuestión no menor: “Partimos de un salario muy bajo, con un aumento que no llega a todos y sobre el que después se calcula la cláusula gatillo”.

Desde el Gobierno, expresan que “están abiertos al diálogo” y que la intención es continuarlo “en las aulas llenas”.