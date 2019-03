Tenso reclamo de los vecinos que rechazan la traza elegida para prolongar la ruta 6

Se movilizaron a Vialidad para exigir respuestas. Les prometieron que se conformará una mesa de trabajo conjunto

No bajan los brazos. Los vecinos y dueños de campos, lotes y viviendas en las localidades de Etcheverry, Arana, Los Hornos y Aeropuerto que rechazan la traza elegida para avanzar con la prolongación de la ruta 6 volvieron a manifestarse en contra de que sus propiedades se vean afectadas por el avance de las obras.

Fue con una movilización hacia la sede de la Dirección de Vialidad, ubicada en calle 122 y 48, donde mantuvieron un tenso encuentro con las autoridades provinciales, al tiempo que presentaron una nota expresando su malestar por la decisión.

“Pedimos una reunión conjunta y no nos la dieron. Nos pidieron que vengamos de a uno. Pero somos cientos de familias”, dijeron los vecinos dentro de las instalaciones, en un clima de tensión, con gritos y llanto. “Para algunas cosas se apuran mucho, pero para otras no. Ya nos mandaron las cartas documento... la zona que no se inunda la van a inundar ustedes”, denunciaron.

Por lo mismo, según dijeron a EL DIA solicitaron que se presente un informe de impacto ambiental fidedigno y que se dé marcha atrás con las expropiaciones. “En este momento la gente no puede disponer de sus inmuebles, ni vender, ni escriturar, ni utilizarlo como garantía”, dijo una vecina, preocupada.

Si bien durante el encuentro las autoridades prometieron volver el caso a “foja cero”, tras la reunión Dirección de Vialidad de la Provincia expresó en un comunicado que recibió a los vecinos de Arana, La Armonía y Sicardi por el proyecto de vinculación de la Autovía 6 con el puerto de La Plata.

“Durante el encuentro, el titular de Vialidad, Esteban Perera, atendió en su despacho a los presentes y, ante las inquietudes planteadas y como resultado del diálogo, se propuso armar una comisión de vecinos para abordar el tema y se acordó realizar una mesa de trabajo en conjunto para los próximos días”, indicaron.

Como ha explicado este diario en recientes artículos, la prolongación de la Ruta 6 con la finalidad de cerrar un anillo de circunvalación del Conurbano que conecte los puertos de Campana y La Plata, fue objeto de tantas promesas como postergaciones a lo largo de décadas, y parece que por fin se puso en marcha.

Sin embargo, los planos no son los mismos que diez o veinte años atrás. El plan original era que la prolongación atravesara el eje de avenida 90, a sólo dos kilómetros del ejido fundacional. Ahora ese recorrido fue descartado como consecuencia de hallarse usurpado o interrumpido por asentamientos en varios puntos. Y una porción significativa del futuro enlace caminero fue desplazado cuatro kilómetros al sudeste, hasta la calle 630, que es uno de los límites del predio del Aeropuerto local.

En las últimas semanas los vecinos de esas zonas comenzaron a recibir cartas documento que advierten a los propietarios de campos y tierras situados sobre la traza y en sus inmediaciones que deberán mudarse o ceder parte de sus parcelas -expropiación mediante- para permitir el avance del proyecto.

Pero a la mayoría la noticia les cayó como un “balde de agua fría”, ya que no quieren irse. El anuncio de la medida -aseguran- significa para este puñado de familias un dolor para el que una indemnización aporta poco consuelo.

El enlace entre la Ruta 6 y el Puerto La Plata, postergado por décadas, avanza lentamente desde las inmediaciones del cruce de Etcheverry -Ruta 215 y Ruta 2- y la antigua estación Esquina Negra, hacia la zona rural al sur de Los Hornos.