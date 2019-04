El PJ reunió a sus candidatos en Avellaneda y quedó flotando la idea de que no habrá interna

Estuvieron Kicillof, Magario, Insaurralde y Espinoza. Los cuatro pelean por encabezar la fórmula bonaerense. Gestos y foto de unidad

El peronismo bonaerense alineado al kirchnerismo alumbró ayer una foto de unidad. Fue en Avellaneda donde estuvieron Axel Kicillof, Verónica Magario, Martín Insaurralde y Fernando Espinoza. El gesto dio paso a otra lectura: aún con la puja en pleno desarrollo, el principal partido de la oposición se encaminaría a evitar la interna.

Ese sería el deseo de Cristina Kirchner. La ex presidenta no quiere que se repita la historia de 2015 cuando se habilitó una Paso en la Provincia que terminó resultando una mala experiencia para el PJ. No sólo porque el vencedor de esa disputa, Aníbal Fernández, terminó derrotado por María Eugenia Vidal. Sino también porque la puja dejó un tendal de heridos.

Por eso en el peronismo K se hacía una lectura particular de esa foto gestada en el Instituto Patria y que logró cristalizar el intendente K de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Como para avalar ese gesto, participó del acto el diputado y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner. Hubo coincidencia en “la necesidad de unidad del peronismo y sumar a todos los sectores de la oposición en un frente electoral para vencer a Cambiemos” en las elecciones del 27 de octubre.

En un escenario colmado de intendentes, legisladores y sindicalistas como el camionero Hugo Moyano, el primer orador fue Espinoza quien afirmó: “Vamos a construir una nueva Argentina y una nueva provincia a partir del 10 de diciembre y estoy convencido de que vamos a volver a tener un país con tranquilidad, paz y trabajo”.

A su turno, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, aseguró que “todos los que estamos en este escenario tenemos el compromiso de la unidad y de convocar a todos los sectores que le quieren decir basta a (Mauricio) Macri y a (María Eugenia) Vidal, que son lo mismo”.

Luego, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, señaló: “Por la memoria de Néstor Kirchner, los pibes, los trabajadores y los jubilados que no llegan a fin de mes, dejemos las diferencias de lado y animémonos a gobernar la Provincia y el país”.

Al igual que Magario y Espinoza, Insaurralde reconoció la conducción de la ex presidenta Cristina Fernández y dijo: “Les pido a los que discuten la conducción de Cristina Kirchner que recorran los barrios y pregunten a los vecinos qué opinan”.

El último de los precandidatos que tuvo la palabra fue el más aplaudido, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien definió que “la idea de dividir a la oposición fracasó y este acto lo demuestra”.

“A Vidal la llamamos María Eugenia Virtual porque gobierna por Twitter, viaja en helicóptero y no conoce a los vecinos”, acotó en tono irónico. El ex ministro asoma como favorito del kirchnerismo para finalmente ser el candidato a gobernador. Es además, quien mejor mide entre los postulantes K.

El cierre del acto estuvo a cargo de Máximo Kirchner quien consideró que “en octubre, el pueblo va a reaccionar y va a llenar de votos las urnas para cambiar la historia del país”.

Con motivo de la inauguración de una pileta olímpica, los precandidatos llegaron a las 10.30 al predio del Parque Dominico y mantuvieron una charla informal con Kirchner, el intendente anfitrión Jorge Ferraresi y los precandidatos a presidente y ex gobernadores Daniel Scioli y Felipe Solá, donde la estrategia electoral era el eje del distendido diálogo.

En esta oportunidad, el peronismo bonaerense tuvo la primera foto de unidad que luego los asesores del Instituto Patria conducido por Cristina Fernández distribuyeron por redes sociales con el tópico #UnidosporlaProvincia, que fue el lema del acto proselitista que tuvo su origen en la mesa chica del kirchnerismo.

La convocatoria fue armada por la ex presidenta y senadora Cristina Fernández, quien aún no anunció si se postulará por tercera vez a la presidencia pero es considerada la líder del PJ en la provincia y “jefa del proceso electoral”.

En la previa, el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, se quejó por la eliminación de las listas colectoras que había impuesto por decreto la presidenta Cristina Fernández al señalar que “este Gobierno nos está cambiando las reglas electorales de acuerdo a lo que le conviene”.