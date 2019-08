Una familia de Ensenada perdió todo en un incendio y piden ayuda para recuperarse

La propietaria no cuenta con trabajo y para ayudarla se puso a disposición un número de teléfono para quienes quieran aportar lo básico

Una familia de Ensenada sufrió un incendio dos semanas atrás y perdió todo. La vivienda, ubicada en el barrio 5 de Mayo, fue consumida por completo por las llamas y ahora piden ayuda para recuperar lo mínimo e indispensable.

Gladys Ríos relató que fue a hacer un mandado con su nieto y al volver del almacén se encontró con el siniestro. Según manifestó la propietaria, el incendio fue provocado por un cortocircuito interno de una pared.

"Estoy desocupada, trato de sobrevivir haciendo pan casero y bolas de fraile, pero el incendio se llevó toda la producción y las herramientas que usaba para trabajar", contó desesperada la mujer. En detalle, enumeró que el accidente le hizo perder herramientas como una sobadora, una heladera, una batidora, la cocina, panquequeras y demás utensilios aparte de los electrodomésticos, camas y demás.

También agrego que perdió toda la documentación personal y el dinero que tenía para comprar más insumos y pagar impuestos, entre otras cosas.

"La verdad que no sé cómo seguir, porque estamos sin trabajo", agregó y siguió: "Quiero agradecer a la gente que me está ayudando, que se acercó con un termo a darnos un mate caliente, a quien me dio una lata de pintura porque eso no entra en el presupuesto de nadie, un colchón o una frazada".

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono 2216002025. Se necesita ropa, cama, muebles, pintura y demás objetos de uso cotidiano.