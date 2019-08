El Colectivo de Actrices Argentinas se fragmentó y crearon "Las Bolten"

Quienes se apartaron fueron Florencia de la Ve, Laura Novoa, Valeria Bertuccelli y Erica Rivas, entre otras

El colectivo Actrices Argentinas se conformó el año pasado con el objetivo de ofrecer su apoyo al proyecto de Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También fue la contención para que Thelma Fardin hiciera su denuncia pública contra Juan Darthés por violación.

En ese sentido, el grupo -integrado por reconocidas artistas del medio- se orientó a la visibilización de causas de abuso, especialmente en el ámbito de la farándula, y la convocatoria de marchas, debates y campañas.

Sin embargo, las fisuras dentro del colectivo se hicieron sentir en las últimos días y hubo claros distanciamientos, como el de Florencia de la V, que explicó: "Formaba parte pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren. Apoyo la causa del aborto, pero me fui a otro Colectivo".

La organización de la que hace referencia es "Las Bolten", integrada por Valeria Bertuccelli, Érica Rivas y Laura Novoa, entre otras.

Ángel de Brito tuiteó al respecto este miércoles: "Varias actrices reconocidas se bajaron de Actrices Argentinas y formaron otra agrupación: LAS BOLTEN. Se separaron por no sentirse apoyadas en distintas causas. Entre ellas, Valeria Bertuccelli, Érica Rivas, Laura Novoa y Flor De La Ve".

Y agregó: "Rivas y Bertuccelli por no ser apoyadas en sus denuncias contra (Ricardo) Darín. Flor de la Ve por el caso (Jorge) Lanata, y Novoa por estos casos y @NatachaJaitt están en contra de la verticalidad del otro grupo".

Quienes integran "Las Bolten" comparten un grupo de Whatsapp con dicho nombre en homenaje a Virginia Bolten, feminista, anarquista y sindicalista.