“De Rossi tendrá que preocuparse por marcar a los nuestros, tenemos gente rápida, le va a costar”

El zurdo tendrá su primer partido en el tricolor, justo ante el Boca del Tano: “si me toca estar, algún caño se le puede tirar”, bromeó el 10

Por NICOLÁS NARDINI

Lucas Wilchez será local esta noche cuando Almagro se mida ante Boca, que contará con el debut de De Rossi. Es que justo su primer partido en esta nueva etapa de su carrera, en Almagro, será en su ciudad, donde el ex Estudiantes estará apoyado por todos sus afectos. En la previa del duelo por Copa Argentina, el enganche tuvo un mano a mano con este diario:

- A esta altura de tu dilatada carrera, ¿cómo te encuentra esta llegada a Almagro?

- Me encuentra bien, con muchas ganas, en un desafío personal nuevo. Uno siempre trata de volver a sentirse importante en esta profesión que es difícil y más en el ascenso, así que uno busca reinventarse, demostrarse y demostrar que aún estando cerca de cumplir 36 años, uno se sigue sintiendo bien y a la altura de las circunstancias. Esa es mi intención y mi desafío. Lo importante es que no he perdido las ganas, viajo todos los días a entrenar a Pontevedra, que está súper lejos de La Plata, pero lo hago con las mismas ganas que cuando era chico, así que eso me deja tranquilo. Es algo que me sigue dando mucha alegría y puedo disfrutarlo.

- Al margen del bagaje que te acompaña y tu carrera, imagino que es un lindo desafío debutar contra Boca...

- Obviamente que es un partido súper lindo para jugar y muy importante, en un contexto de Copa Argentina y donde va a debutar Daniele De Rossi, son todos condimentos que le suman un montón al marco. Ya de por sí es muy motivador jugar contra Boca. Ojalá pueda estar unos minutos, siempre es lindo estar frente a Boca. El grupo está muy bien y lo espera con mucha ansiedad, así que esperemos hacer un buen papel y estar a la altura.

- Has jugado en el exterior y hasta has enfrentado a Messi en la Liga de España: ¿de todos modos sería especial enfrentar a De Rossi? ¿Tendrías que preocuparte más vos por él o él por vos?

- Siempre es lindo enfrentar a jugadores de la talla de Daniele De Rossi. Tuve la fortuna de enfrentar a jugadores que en mi vida hubiera imaginado enfrentar, pero más allá de la jerarquía de los rivales que te toquen, no deja de ser un partido de fútbol. No deja de ser un condimento especial por todo lo que se genera alrededor, pero es un partido y uno lo toma con mucha responsabilidad. Esperemos estar bien, porque para ganar estos partidos, tenés que jugar a un nivel muy alto. Esperemos tener una noche soñada, nos preparamos para eso. Con respecto al segundo tema, él creo que tendrá que estar más preocupado por marcar a la gente nuestra, porque nosotros tenemos jugadores jóvenes que son muy rápidos y creo que le va a costar, porque no es fácil adaptarse al fútbol argentino. Aparte él estuvo un mes y pico si entrenar, quizás lo pueda suplir con la jerarquía y la experiencia, pero de igual manera creo que se le va a dificultar. Después en la parte ofensiva no creo que él gravite tanto, salvo con algún remate de media distancia, porque él le pega muy bien a la pelota. Si me toca estar y lo enfrento, algún caño se le puede tirar, pero bueno, es un jugador muy duro, aunque creo que con nuestra velocidad lo podemos complicar.

- ¿Toda la presión la tendrá Boca y ustedes podrán jugar más sueltos?

- Para nosotros, a seis días de arrancar el campeonato, es un partido muy lindo para jugar, sin presión de ningún tipo, es salir a jugar, con mucha gente y con toda la presión para Boca, porque hay que imaginarse lo que sería para ellos quedar afuera contra Almagro. Por eso la idea es tratar de hacer un partido largo, intenso e incómodo para ellos. Por ejemplo, el otro día contra Patronato, Boca ya ganaba 2 a 0 a los quince minutos, eso es lo que no tenemos que hacer, nuestra idea es hacer un partido largo y disfrutarlo, obviamente que con responsabilidad, pero la presión es para Boca.

- ¿Qué es lo que te viene pidiendo Carlos Mayor en Almagro?

- Cuando me llamó Carlos me dijo que quería que juegue atrás del “9”, de enganche clásico, con la misión de abastecer a los delanteros, porque nosotros jugamos con un esquema de 4-2-3-1. La idea es tratar de manejar bien la pelota, que es mi esencia. En cuanto a la parte defensiva, tengo que ayudar a los volantes centrales, pero me dio muchas libertades, así que en ese sentido estoy tranquilo y cuando me llamó Carlos (Mayor) decidí venir al club. Siento que le puedo ser útil al equipo y sentirme importante, esa fue la idea al venir a Almagro, algo que no había logrado en Temperley, así que es una alegría.

- ¿Qué significa para vos jugar en tu región, jugar aquí en La Plata?

- Siempre es lindo jugar en La Plata, que acá tengo muchos amigos y además puede ir mi mujer, mis hijos, toda la familia y más en esta clase de partidos, que son muy lindos de jugar, así que para mí es una motivación extra que pueda ir gente amiga y conocida. Cuando me toca jugar en La Plata lo disfruto mucho.