El emotivo mensaje de Diego Maradona para despedir al "Tata"

El mundo del fútbol despide al Tata Brown y las muestras de cariño para con el Campeón del Mundo del 86 son inmensas. Unas de las más importantes fue la de su ex compañero en la Selección y que levantó la copa junto a él como Diego Maradona.

"Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz".

El mensaje de Diego en su cuenta de Facebook fue acompañado por el video del gol del Tata en la final contra Alemania.

Por su lado, el otrora arquero Nery Pumpido también exhibió sus condolencias ayer por la muerte de Estudiantes y del seleccionado argentino de fútbol México '86, de quien fue compañero en ese conjunto que le ganó la final a Alemania por 3-2, en el estadio Azteca.

El ex guardavallas de River Plate publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece abrazado al 'Tata' (es del partido con Inglaterra por cuartos de final de esa Copa del Mundo) y escribió este texto: “Me quedo con ese abrazo Tata para toda mi vida. Te vamos a extrañar caballo, te quiero”.

También mostró su pesar el goleador Gabriel Batistuta, quien no compartió plantel con el ex defensor pero sí supo reconocer las virtudes de un guerrero por "la lucha dentro y fuera de la cancha".

José Luis "Tata" Brown, campeón del mundo con el seleccionado argentino en México 1986 y punto de referencia en la historia de Estudiantes, falleció anoche en una clínica platense a los 62 años, luego de luchar durante varios años contra la enfermedad del Alzheimer.