Apareció el mejor River, que ante Lanús ganó, gustó y goleó

Dominó de punta a punta y le dio la razón a su técnico, quien tras eliminar a Cruzeiro por la Libertadores anticipó un crecimiento

Apareció River, en toda su dimensión, y a partir de una actuación que estuvo a la altura de sus antecedentes superó 3-0 con claridad, contundencia y buen juego a Lanús, alcanzando en estos términos la primera victoria en la Superliga de fútbol, en un partido por la segunda fecha del torneo local jugado en el estadio Monumental.

El colombiano Rafael Santos Borré, de tiro penal, en la etapa inicial, y el cordobés Matías Suárez, en dos ocasiones, uno en cada tiempo, marcaron para el actual campeón de América, que dejó pasar una buena oportunidad para aumentar cuando el uruguayo Nicolás De La Cruz sirvió un penal a las manos del arquero.

Un River muy activo se adueñó del protagonismo en el primer tiempo. Más rápido, más intenso, con presión constante, con entrega y control de juego, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo no pudo ser neutralizado por Lanús, que estuvo muy replegado, apostó al contraataque, pero lo hizo tibiamente y estuvo siempre perdido.

El conjunto de Núñez presionó bien arriba, jugó mejor en los espacios cortos y achicó bien cuando la tuvo el Granate, por lo cual no extrañó que llegara a la apertura a los 23 minutos.

Lautaro Valenti derribó a Matías Suárez en el área grande y la pena máxima la concretó el colombiano Borré, con un certero remate al palo izquierdo de Agustín Rossi.

A los 29, tras una excelente habilitación de Ignacio Fernández, entrando por izquierda, Matías Suárez , quien terminó siendo en jugador más valioso de los Millonarios, con un remate cruzado que pegó en el segundo palo y se metió, marcó el 2-0 parcial y la autoridad con que River se fue al descanso.

La parte final no varió en su desarrollo, River manejó a voluntad las acciones y Lanús no inquietó en ningún momento, por lo que no extrañó que los conducidos por Gallardo contaran con otra inmejorable opción de aumentar el marcador, pero De la Cruz la desaprovechó al malograr un tiro penal, a los 16 minutos.

El volante, quien ingresó en el comienzo del segundo tiempo por el colombiano Jorge Carrascal, le pidió el remate a Borré, pero “canchereó”, picó la pelota y Agustín Rossi, de muy buena labor pese a la derrota, se quedó con el frustrado disparo junto al palo de su mano derecha.

De todos modos, no cambió el desarrollo y River manejó el partido a su antojo, perdió muchas opciones de gol y aumentó nuevamente con un toque de cabeza de Matías Suárez, a los 41.

River se quedó con un muy buen triunfo, el primero en la Superliga, y el equipo Millonario va encontrando el nivel que pretende el exigente “Muñeco” Gallardo, justamente quien después de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, con triunfo por penales sobre Cruzeiro, en Belo Horizonte, consideró que la formación que tiene en manos levantará altura futbolística con el correr de las presentaciones.

River ganó, gustó y goleó con dominio absoluto en los dos tiempos, ante un rival que no fue oposición para nada y que mira el futuro con preocupación.

River, que va de nuevo por la Copa Libertadores, a la vez que también busca la consagración a nivel de la Superliga, visitará al último campeón de Primera División en la tercera y próxima fecha de la Superliga, en un partido a llevarse a cabo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en día y horario a designar. Por su parte, Lanús recibirá en la Fortaleza a Vélez.