D´Onofrio muy crítico con el accionar policial en Lanús: "Fue una locura"

No ceden los ecos por los incidentes registrados en la previa del encuentro entre River y Godoy cruz por la Copa Argentina en la cancha de Lanús: ahora el presidente del millonario salió con declaraciones muy duras contra el accionar policial.

Además del choque entre dos facciones de la barra riverplatense también en la noche del miércoles se generaron incidentes en uno de los accesos que derivó en la agresión de los efectivos policiales bonaerense que golpeó y reprimió a los hinchas.

Sobre este último operativo, D´Onofrio dijo que "Fue una locura" y aclaró que "La Policía se podría haber llevado la felicitación más grande por el procedimiento que hizo, detener a gente que llevó armas, municiones, logró prever algo que pudo ser fatal. Es una lástima que se opacó porque mucha gente que llegaba a ver el partido y nada tenía que ver con estos tipos, recibió esa agresión".

Sobre el mismo tema el máximo dirigente de River agregó que "La Policía va a tener que verlo, después hicieron algo que van a tener que justificarlo".

"De acuerdo con los videos que vi me pareció que se han excedido. Esa es la impresión que tuve. No me voy a adelantar, hay que esperar los informes, pero por lo que vi son personas que iban al estadio como cualquiera de nosotros", finalizó diciendo.