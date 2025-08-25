Más demoras por el paro de controladores aéreos

El gremio de los controladores aéreos (ATEPSA) realizó ayer la segunda jornada de paros para reclamar una recomposición salarial. Por ese motivo, hubo vuelos demorados y cancelados en los distintos aeropuertos del país, pero principalmente en Aeroparque y Ezeiza.

La primera parte de la medida de fuerza ocurrió de 13 a 16 horas. La segunda arrancó a las 19 hasta las 22. horas.

Los paros escalonados continuarán, según el gremio, hasta el sábado 30 de agosto y afectará a todas las aerolíneas de todos los aeropuertos. El viernes, durante el primer día de paro, Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar 43 vuelos y cancelar otros 28.

Mañana martes 26, las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

El jueves 28, la protesta se realizará entre las 13 y 16. Luego, de 19 a 22. Y el sábado 30, las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.