Vecinos de Ringuelet unidos por las infancias

Con la ayuda de la comunidad de Ringuelet, vecinos de 12 y 511 festejaron el día de las infancias con regalos, juegos y meriendas. De una simple idea de juntar juguetes, a una masiva celebración que tuvo lugar ayer y busca marcar el comienzo de una nueva tradición en el barrio.

En tiempos donde todo parece complejo en Ringuelet la solidaridad popular hizo salir el sol para celebrar a los más chicos. Uniendo a todo un barrio el objetivo fue corto y sencillo:que nadie se quede sin festejar el día del Niño.

Con esa firme premisa la idea se fue gestando en la mente de Mariana Cuccia, promotora de salud del Centro de Atención Previsional (CAP) número 25, quien con la ayuda de Florencia Licursi, maestra del jardín Nº 923, lograron llevar un sueño a una realidad.

“Todo lo organizamos hace menos de dos semanas. Mariana publicó en su estado de Whatsapp que estaba juntando juguetes y yo le dije que le armaba un flyer. A medida que lo fuimos promocionando compartiendo en los grupos de jardín, primaria o en la parte social de la salita, nos empezaron a llegar muchas donaciones y pensamos en hacer algo más grande”, comentó la docente Florencia Licursi.

Fue en ese momento, cuando “se empezó a correr la propuesta” que recibieron la ayuda de Cáritas, una empresa de inflables, delegados del barrio, vecinos y hasta un club de fútbol, el ACFie 25, que les brindó el espacio. Todo a puro pulmón y voluntad.

“Cáritas nos donó la leche, el jardín nos ayudó con el chocolate, el club nos dió el espacio y azúcar, después una papelera nos acercó bandejas y servilletas. Además hubo gente del barrio que colaboró con diferentes tortas, paquetes de galletitas y fuimos recibiendo todas las donaciones”, contó Mariana Cuccia. Y agregó: “Hicimos 140 bolsitas con golosinas y todos se van a llevar un regalo”.

“Esto es una primera fiesta. La idea es hacer feliz un ratito a a los nenes del barrio e ir perfeccionándonos año a año. Estamos contentas porque la gente colaboró muchisimo”, cerró Cuccia, en la soleada tarde del domingo.