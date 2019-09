"The Irishman" difunde imágenes de un Robert de Niro rejuvenecido

El efecto se trata de uno de los aspectos más costosos de la nueva cinta de Martin Scorsese



La producción de "The Irishman", de Martin Scorsese, publicó las primeras imágenes de su protagonista Robert De Niro rejuvenecido por computadora, uno de los aspectos más costosos de la nueva cinta del director que también tendrá a Al Pacino y Joe Pesci y que llegará a Netflix a finales de noviembre.

Con un presupuesto de más de 140 millones de dólares, la cinta será la producción más costosa de Scorsese, en parte por la técnica que utilizó el equipo de postproducción para rejuvenecer a los protagonistas mediante imágenes generadas por computadora, informó.

Las imágenes que fueron difundidas a través de la cuenta oficial de Twitter junto a la leyenda “Muchas cosas pueden pasar en una vida”, muestran a De Niro, de 76 años, varias décadas más joven y cómo envejece a través del tiempo.

El filme que inaugurará el 27 de septiembre la 57 edición del Festival de Nueva York, se estrenará el viernes 1 de noviembre en las salas estadounidenses y un mes después estará disponible en la plataforma de Netflix, repite la misma estrategia que "Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y programa un obligatorio estreno en las salas de cine para poder competir con festivales.

"The Irishman" es la novena colaboración entre De Niro y Scorsese, mientras que para Pacino será su primer trabajo con el afamado director estadounidense.

Para Pesci marca la suspensión de un retiro que tenía al actor prácticamente inactivo desde fines de la década del 90, destacó la agencia Efe.

Ambientada en los 60, "The Irishman", cuenta con un guión de Steve Zaillian creado a partir de la novela de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses" y detalla la vida de Frank "The Irishman" Sheeran (De Niro), un mafioso sobre el que se especula que estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa (Pacino).

El trailer del filme, difundido el 31 de julio pasado, muestra la primera comunicación telefónica entre los dos personajes centrales, y a través de la historia de Hoffa -desaparecido el 30 de julio de 1975- dará cuenta de una visión del funcionamiento interno, las rivalidades y las conexiones del crimen organizado y la política en Estados Unidos.

El elenco se completa con Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba y Marin Ireland.