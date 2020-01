Noches sin control: los vecinos de Plaza Malvinas evalúan recurrir a la Justicia

crece la preocupación por el descontrol en plaza malvinas / c. santoro

“Inacción total” y “no les interesa lo que nos pasa a los vecinos”. Palabra más, palabra menos, son las frases que sintetizan el sentir hacia la Comuna de quienes viven en los alrededores de la Plaza Malvinas Argentinas, que ayer a la tarde charlaron con este diario en un banco de 19 y 53, un sector que por las noches, sobre todo los fines de semana, se convierte en un “verdadero infierno con el que es imposible convivir. Esto lleva tres años y ya hay gente que está al límite de su paciencia”, expresaron.

En tanto, en el Municipio dijeron que hacen operativos “en forma sistemática” y que han “acordado acciones con vecinos”.

El 6 de enero EL DIA publicó una denuncia vecinal. El viernes pasado, otra, con gran despliegue. ¿Qué pasó este fin de semana? “Lo mismo que siempre. Picadas de autos y motos, música a todo volumen desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada o más, decenas de chicos y chicas alcoholizados, las ramblas, veredas y calles literalmente tomadas. Nadie tomó nota. Nadie hizo nada. De modo que ahora, lo que no hace la Municipalidad lo vamos a hacer nosotros, porque nosotros sí vamos a cuidar de los vecinos”, lanzó Hernán, como introducción a las acciones que piensan encarar.

“En primer lugar -contó Juan, otro vecino-, vamos a redactar un petitorio y recorreremos todo el perímetro de la plaza (19, 20, 50, 54) para que lo firmen, pues de estas noches de descontrol absoluto no se salva casi nadie”, aseveró.

Y de inmediato acotó: “Si no responden, iniciaremos acciones legales. Vamos a denunciarlos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque no es posible que durante tanto tiempo, con semejante situación en torno a una de las principales plazas de la Ciudad, no se tome ninguna medida. Sólo tienen que pasar por aquí un viernes o un sábado a las tres de la madrugada, y ya van a contar con todos los elementos que necesitan para actuar”, enfatizó.

También tienen ‘en carpeta’ contactarse con los ex combatientes de Malvinas, que más de una vez han alzado su voz por el pésimo estado del sector destinado a homenajear a los caídos en la guerra, así como con organizaciones que trabajan sobre la seguridad vial, anticiparon.

En los alrededores de la Plaza Malvinas Argentinas hay entre 6 y 7 cervecerías. Pero -puntualizaron Luciano, Hernán y Juan- ningún tipo de control. Las llamadas a los números 147 de la Comuna y al 911 no han dado resultados, confiaron vecinas del lugar. “En el 147 te atienden muy bien. Te dicen que van a avisarle a Tránsito (ahora Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano) y te dan un número de reclamo. Y ahí muere todo”, indicaron.

“Si un móvil de esa dependencia viene acá solo, no puede hacer absolutamente nada. Hay decenas de autos y motos, centenares de chicos y chicas, mucho alcohol. ¿Qué les van a decir? Tienen que actuar en coordinación con la Policía”, afirmaron. “Tienen que instrumentarse operativos conjuntos y constantes hasta que esto cambie. Las acciones aisladas no sirven”, reflexionó Hernán.

Los vecinos enumeraron: “En esta zona está la Escuela 64, donde muchos hicimos la primaria; el portón del antiguo Regimiento 7 por el que salieron los chicos que fueron a las Malvinas; es uno de los barrios más tradicionales del casco histórico, ubicado en el eje fundacional y a pasos de la Plaza Moreno; un lugar que siempre se caracterizó por ser familiar, tranquilo. El espacio verde se convirtió en uno de los más importantes de La Plata, lo cual valorizó todavía más la zona. Está el centro cultural. Pero todo eso se está perdiendo a paso acelerado. Es inexplicable”, sostuvieron.

Por su parte, desde la Secretaría de Control Ciudadano del Municipio señalaron que “desarrollan sistemáticamente operativos de control de nocturnidad en el lugar”, sobre todo de jueves a domingos. Y que “autoridades locales mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona en el cual se acordó intensificar los procedimientos”, añadieron, y prometieron que empezarían el “martes a la noche (por ayer)”.

