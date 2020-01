Gimnasia, con varias caras nuevas, inicia ante Vélez una etapa crucial para la permanencia

Gimnasia, al mando de Diego Maradona, recibirá hoy a Vélez Sarsfield en el primer partido de las 18 finales que le restan en esta temporada para conservar su plaza en Primera División.



El encuentro en el Bosque platense se jugará desde las 19.40 por la 17ma. fecha de la Superliga, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Patricio Loustau.



Gimnasia ocupa el último puesto en la tabla de promedios con 1,029 puntos y debe superar a tres equipos en las 18 fechas restantes (siete de la Superliga en curso y once de la fase regular de la Copa de la Superliga).



La suerte de Gimnasia está atada a sus propios resultados y también a los que obtengan los tres rivales con mayores posibilidades de alcanzar: Patronato de Paraná (1,058), Aldosivi de Mar del Plata (1,097) y Central Córdoba de Santiago del Estero (1,125), que de momento consigue su salvación.



Al "Lobo" le urgen las victorias e intentará conseguir la segunda en condición de local con Maradona, tras el último éxito ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que cortó una racha adversa de derrotas en el Bosque (Racing, River, Unión, Estudiantes y Arsenal).



Para lograr el objetivo de la salvación, el plantel de Gimnasia fue reforzado con siete jugadores, pero hoy sólo debutarían tres: el arquero Jorge Broun, el mediocampista ofensivo Matías Pérez García y el delantero colombiano Jonathan Agudelo.



Vélez, quinto con 28 unidades, puede alcanzar la punta si vence hoy y no lo hacen Argentinos Juniors (30) ante Unión en Santa Fe y Lanús (29) frente a Aldosivi en Mar del Plata.



La formación que dispondrá el DT Gabriel Heinze es una incógnita, pero Ricardo Centurión, su gran incorporación en el último mercado de pases, no fue citado por Heinze a causa de su falta de ritmo.



El "Fortín" lleva una amplia ventaja en el historial de Primera División con 70 victorias, 47 derrotas y 31 empates en 148 partidos.