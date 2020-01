Impactantes imágenes desde el aire de Wuhan, la ciudad donde "nació" el virus chino mortal

Un impactante video que la agencia internacional AFP subió a las redes sociales da cuenta de la gravedad del caso del virus chino que ya mató a más de 100 personas. Estas imágenes aéreas de las calles de la ciudad de Wuhan, el epicentro del contagio del coronavirus, la muestran sin gente. Está casi desierta ya que se mantiene aislada, mientras las autoridades tratan de detener la propagación de la epidemia fatal.

El número de contagios casi llega a los 5 mil, de los cuales hay 500 enfermos que se encuentran en estado grave. Mientras, 45.000 personas se mantienen en observación con un número aproximado de 7.000 casos sospechosos.

Lo cierto es que este video permite tomar magnitud de la problemática que se vive en China, donde sus habitantes de todas la ciudad viven con temor a contagiarse e incluso se pasean con barbijos, una postal típica por estos días. Además de la agencia de noticias internacional, el periodista del diario El País de España, Jaime Santirso, en su cuenta de Twitter (@jsantirso) hace un recorrido en bicicleta por Wuhan en el que da cuenta del mismo escenario.

VIDEO Ghost town: Drone images of Wuhan, epicentre of the virus outbreak pic.twitter.com/l4GjyDZyp7