"No somos asesinos, con 50 mil pesos no hacemos nada"

"No somos asesinos, no somos traficantes, somos simples vecinos que queremos tener una tierra para vivir negociar con el gobierno un plan de pagos, pero nos tratan como delincuentes, o peor que los delincuentes porque ellos entran por una puerta y salen por la otra, dijo esta mañana Juana Lisarco de la comisión de Mujeres de la toma de Guernica en diálogo con Golpe de Suerte, por La Redonda.

En medio de los estampidos de las balas de goma y los gases, la mujer insistió en que "pedimos una tierra y un plan de pagos" y justificó la toma señalando que "tengo 53 años y toda la vida trabajé y busqué donde vivir y siempre alquilé porque nunca me dieron la oportunidad de tener algo par vivir. El Procrear, usted no saben las cosas que a uno le piden. ¿Cómo llega uno a una vivienda sino es por las malas, lamentablemente porque yo nunca hice esto", aseguró.

"Llegué a Guernica porque me quedé en la calle y alguien me dijo están tomando tierras. Y me costó mucho decidirme. Yo pensé que el gobierno iba a ser más considerado, no digo que me lo regalara pero sí un plan de pagos. Pensé que iba a ser todo de otra manera, no que nos iban a atacar así. Esperábamos un desalojo pero no así, en forma pacífica".

La mujer también rechazó la oferta del gobierno de los 300 mil pesos en cuotas al señalar que "con 50 mil pesos no solucionamos nada, no es la forma. Somos gente trabajadora, yo ahora no tengo trabajo. Vengo de Lanús, vine a acompañar a una amiga y me dije por qué n, capaz que el gobierno me da algo".