Política y Economía

Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes

Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
18 de Agosto de 2025 | 16:58

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender la orden que obligaba al Estado argentino a entregar el 51 % de las acciones de YPF en favor de los fondos buitre Burford Capital y Eton Park. La medida dictada por la Cámara de Apelaciones frena, de manera provisoria y hasta tanto se resuelva la apelación, el cumplimiento del fallo emitido por la jueza Loretta Preska, quien en junio había ordenado la transferencia de ese paquete accionario como parte de una indemnización de 16 100 millones de dólares.

El Gobierno argentino celebró la decisión judicial, señalando que la resolución de Preska violaba normas de inmunidad soberana reconocidas en Estados Unidos y afectaría el interés exterior del país. En un comunicado, la Procuración remarcó su convicción de que el Tribunal de Apelaciones podría eventualmente revocar el fallo original, y que la medida evita la ejecución de una decisión considerada “profundamente defectuosa y sin precedentes”.

El presidente Javier Milei se expresó en redes sociales celebrando el fallo, mientras su gobierno reafirmó su enfoque: agotar todos los recursos judiciales disponibles sin negociar la condena.

En paralelo, Argentina ya había presentado la apelación del fallo de junio directamente ante la Cámara de Apelaciones, sin esperar la respuesta sobre el pedido de suspensión. Este desenlace judicial prolonga el litigio iniciado en septiembre de 2023, cuando la jueza Preska consideró que la expropiación de YPF en 2012, sin ofrecer una compensación adecuada a los accionistas minoritarios, era un incumplimiento contractual y determinó una condena millonaria. A pesar de este primer revés, el fallo no tiene efecto inmediato gracias a la moratoria judicial concedida por la apelación. 

