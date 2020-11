Kreplak: “Me preocuparon las manifestaciones de estos días, no había barbijos ni distancia"

Luego de las movilizaciones de esta semana por el día de la militancia, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak criticó la falta de protocolos sanitarios y advirtió: “Me preocuparon mucho las manifestaciones de estos días, no había barbijos ni distancia social”.

En declaraciones radiales, Kreplak además dijo que “hay que seguir cuidándose, seguir con el distanciamiento. Me preocuparon algunas de las manifestaciones de estos días, no había barbijos, no había distancias, en los medios de transporte también. Hay que cuidarse mucho”.

“Queremos evitar la segunda ola que está sufriendo el hemisferio norte. Tenemos que trabajar mucho para evitarlo y por eso hay que vacunar este verano”, agregó.