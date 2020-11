Kicillof evalúa si avanzará con la suspensión de las PASO 2021

Axel Kicillof analiza si avanza o no con un proyecto de ley para suspender en la provincia de Buenos Aires las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo, en línea con la decisión adelantada por gobernadores de otras provincias, como San Juan.

"Lo estoy charlando con los intendentes. Todo el mundo evalúa que ha sido un año excepcional, muy complejo", dijo el gobernador bonaerense, consultado sobre la posibilidad de que se quite del calendario electoral del año próximo las primarias. Y agregó: "Todo el mundo evalúa que ha sido un año excepcional, muy complejo. Y estamos todos bajo medidas de excepción".

Pero, aclaró, su gobierno no tiene una decisión tomada. "Estoy escuchando y evaluando atentamente cuáles son las posiciones de las provincias que han resuelto tomar determinado camino", dijo, en referencia a su colega sanjuanino, Sergio Uñac.

Hoy, la que también dejó la puerta abierta a una posible suspensión de las PASO del año próximo fue la ministra de Gobierno Teresa García. "En todo el mundo y en épocas invernales convocar a un acto electoral masivo va a implicar mucho cuidado; se evaluará con mucha atención el año que viene cómo está la evolución de la enfermedad, no se puede ser inconsciente", señaló.

Y agregó que "la decisión política no está tomada; he escuchado sectores de la oposición que la dan por hecho, pero no está tomada y no lo estamos analizando, porque es muy temprano. Hay que ver cuál es la situación epidemiológica y la situación en las escuelas".

El primero en salir a plantear el tema, que es eje de versiones y especulaciones, fue el sanjuanino Sergio Uñac. Ayer, la Legislatura de esa provincia aprobó el proyecto enviado por el mandatario para que no se realicen las elecciones primarias del año próximo. "A través del diálogo y el trabajo conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley destinado a la suspensión de las PASO para el año 2021", explicó.

Si bien el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ratificó que el calendario electoral del año próximo "sigue siendo el mismo hasta hoy" aclaró que "no sabemos cómo vamos a estar en julio, agosto".