EXCLUSIVO.- El audio de Luque llamando a la ambulancia para que asistan a Maradona

EL DIA tuvo acceso a un audio exclusivo: el momento en el que el médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, llama a una ambulancia. El llamado es al 911 y al profesional se lo escucha decir: "¿Podés mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés". Luego de indicarle que se trata del lote 45 de ese country le dice a la telefonista: "Que entren y averigüen".

Cuando tuvo que explicar el motivo del llamado Luque sostiene que "hay una persona que se encuentra, aparentemente, con un paro cardiorrespiratorio y hay un médico atendiéndolo". "Es un hombre" y "tiene 60 años" manifiesta cuando responde a las preguntas de rigor sobre el sexo y la edad del paciente. El audio termina con la pregunta sobre el nombre de quien estaba llamando: "Leopoldo Luque".

Este documento es clave para determinar que es Luque quien llama a la ambulancia, cuando no estaba en el lugar y quienes estaban al cuidado de Diego en la casa de la zona de Nordelta no lo hicieron de forma inmediata. Es decir que frente a una situación de extrema gravedad como lo es un paro cardiorrespiratorio primero se comunicaron con el médico personal para luego comunicarse con el sistema de emergencias.

Este diario informó anoche (https://www.eldia.com/nota/2020-11-26-20-43-0-las-horas-finales-de-diego-estan-en-la-mira-quien-lo-vio-con-vida-por-ultima-vez--informacion-general) que el Dr. Leopoldo Luque, su médico de cabecera, es otro hombre que empezará a ser observado por la Justicia y por la familia, en particular. A muchos no le gustó su excesiva presencia mediática y está en duda su manejo del severo cuadro de salud. El Dr. Alfredo Cahe, ex médico de Maradona, dijo públicamente que Diego no debió haber recibido el alta y que debía estar internado en una clínica. ¿Eso lo hubiese salvado? Pregunta que nadie podrá responder. Por lo pronto Luque ayer fue a la Casa Rosada para el velorio y la familia no lo dejó entrar, toda una señal que de ahora en más tendrá que dar explicaciones.