Las horas finales de Diego están en la mira: ¿quién lo vio con vida por última vez?

Una vez consumada la muerte de Diego Maradona, ahora todo apunta a saber qué le pasó y, principalmente, por qué estuvo solo en una habitación a sabiendas de que su estado de salud no era el mejor y había un equipo médico a su disposición.

En ese sentido avanza la causa judicial a cargo del fiscal John Boyard y su equipo, que apunta a las últimas horas de vida del ex futbolista y actual entrenador de Gimnasia. ¿Quién lo vio por última vez con vida? ¿Es verdad que se levantó a la mañana, tomó la medicación y se volvió a acostar? ¿Dónde estaban las cuidadoras?

En su primera declaración, la enfermera dijo que a las 8:30 Diego se despertó y tomó su medicación. Pero luego, según fuentes judiciales, habría dicho que desde que ella ingresó a la casa, a las 6:30, nunca salió de su habitación y, entonces, la última persona en verlo con vida había sido su sobrino Johnny Espósito. Hoy, en su declaración testimonial, volvió a decir que lo vio con vida a la mañana y luego se fue a dormir nuevamente, ya que no se encontraba de buen ánimo.

Este dato es clave, porque de no ser así su trabajo podrá ser cuestionado y la empresa a la que responde (una conocida prepaga nacional) tendrá que afrontar un juicio millonario. Este es el primer punto en donde trabaja el fiscal.

Además de las enfermeras (la que estuvo por la noche y la que ingresó a las 6 de la mañana) tendrán que prestar declaración. Lo mismo Maxi (el cuñado de Matías Morla), el asistente que vivía con él desde su época en Emiratos Árabes. Lo mismo una cocinera y su sobrino.

Lo que sí está confirmado es que las personas que lo encontraron muerto fueron su psicóloga Verónica y su psiquiatra Charly, quienes pasadas las 11:30 llegaron e ingresaron en la habitación y ya estaba sin vida. Fueron ellos, junto a un médico vecino (que trabaja en el Club Delta), quienes le hicieron los masajes de reanimación, pero sin suerte.

También está confirmado que desde que se internó en Ipensa Diego Maradona estaba transitando un período de fuerte depresión, que se declaró en plena pandemia y se profundizó por su alto consumo de alcohol. Por eso sus hijas mayores están tan enojadas con el entorno que comandan los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale. Ellos responden: "Si tan preocupadas estaban por qué no lo cuidaron en Tigre? Esta pelea no tiene ni tendrá un final pacífico.

La autopsia determinará esta y otras cosas. Pero la hora real de su fallecimiento asoma como el eje que determinará los motivos de su muerte, más allá de saberse que fue por un paro cardiorespiratorio.

El Dr. Leopoldo Luque, su médico de cabecera, es otro hombre que empezará a ser observado por la Justicia y por la familia, en particular. A muchos no le gustó su excesiva presencia mediática y está en duda su manejo del severo cuadro de salud. El Dr. Alfredo Cahe, ex médico de Maradona, dijo públicamente que Diego no debió haber recibido el alta y que debía estar internado en una clínica. ¿Eso lo hubiese salvado? Pregunta que nadie podrá responder.