Una movida de padres por la vuelta a clases enfrenta a gremios docentes con la Comuna

La convocatoria de un grupo de padres y docentes a la República de los Niños para reclamar por la postergada vuelta a clases derivó ayer en un sonado cruce de acusaciones entre representantes gremiales y autoridades municipales. La tensión escaló a tal punto que hacia la tarde el sector de los maestros que había confirmado su asistencia al encuentro decidió bajarse “por presiones sindicales”.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir EL DIA, la polémica estalló en el ámbito de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), que en forma virtual reunió por la mañana a funcionarios provinciales, municipales y delegados del Bloque Sindical de Educación -que integran Suteba, FEB, Sadop, Udocba, Soeme, ATE y AMET. Allí, según alegaron en la Comuna, los sindicatos habrían exigido “que el Municipio impida el ingreso” al predio de Gonnet al conjunto de Padres Organizados que, como en otros puntos del país, esta tarde se movilizarán por el regreso a las aulas. Será de 15 a 18, sobre 496 y 17.

En La Plata una minúscula porción de alumnos tiene encuentros de revinculación

“De ninguna manera vamos a impedir el encuentro, porque nos parece que el pedido de los padres es más que legítimo”, repetían en la Comuna, donde calificaban como “una locura” el reclamo gremial “para cancelar una manifestación al aire libre y que no busca otra cosa que reflexionar sobre el futuro de la educación”.

Pero desde el frente gremial docente desmintieron la versión oficial: “Nunca nos opusimos a esta actividad”, aseveró una fuente sindical y que el sector tampoco rechaza la vuelta a las escuelas, “pero debe hacerse con responsabilidad y cumpliendo todos los protocolos”.

En La Plata, como en la inmensa mayoría de los distritos, una minúscula porción de alumnos ha empezado a revincularse con encuentros socioeducativos (no escolares). La mayoría sigue con clases a la distancia. Los padres que convocan para hoy a “La Repu” insten con el regreso total a los colegios, sino en este año que consideran “perdido” al menos buscan plantar la inquietud a futuro. No quieren pensar en un marzo de aulas vacías.

La iniciativa, aseguran los padres, parte de una movida “autogestionada para pedir que la escuela sea considerada esencial. Solo queremos que la educación que es un derecho sea garantizada por el Estado”, sintetizó a este diario Luciana Bártoli, mamá de dos alumnas que asisten a colegios de la Universidad Nacional de La Plata, la que, según su visión, “no ha estado a la altura del contexto”.

Para los sindicatos, este es un movimiento “orquestado por Juntos por el Cambio. Esa es nuestra preocupación; por eso le pedimos a la Municipalidad que exprese abiertamente su posición, que no se escude en ONGs dirigidas por ellos para pegarle a los gremios”. Y en ese punto, dirigieron sus dardos a la titular del Consejo Escolar de La Plata, Alejandrina Battaglino, quien además participa de la agrupación Soy Docente que hoy se iba a sumar al reclamo de los padres. Pero que, tras la polémica, desistió.

“Que ella o el propio intendente compartan el reclamo no invalidan la movilización genuina de los padres”, sostuvieron cerca de Julio Garro.

Bártoli, por su parte, lamentó que el grupo de maestros que había comprometido su presencia en el parque temático de Gonnet finalmente haya decidido no hacerlo “por presiones gremiales, nos apena muchísimo que consideren como enemigos a quienes planteamos una alternativa al cierre de escuelas”.

Padres Organizados, defendió la mujer, es una asociación civil que reúne a familias de alumnos de escuelas públicas y privadas. “No es política, surgió ante la preocupación por la ausencia de definiciones y certezas del Estado”, aclaró Bártoli, aunque aclaró que “es difícil mantenernos al margen de la política cuando no se resuelven las cosas y hasta ahora solo nos han convocado concejales y legisladores opositores”. Eso sí, advirtió: “La decisión de abrir o no las escuelas es meramente política y desde la Provincia no pareciera haber voluntad”.

Por eso, enfatizó, hoy harán “ruido” con el cielo de la República de los Niños como techo. “Porque si no nos movemos, difícilmente puedan volver los chicos a clases y menos que menos empezar en marzo” y porque “el retorno no puede estar supeditado a la vacuna, cuando ya se habilitaron prácticamente todos los rubros, desde los bares a los casinos”.

PETITORIO

La jornada de hoy servirá además para recoger firmas con el petitorio “Abran las aulas”, que se encuentra alojado en la cuenta de Twitter y Facebook de Padres Organizados de La Plata, y que se suma a otros ya replicados en distritos de la Provincia y el país. La intención es presentarlo ante autoridades provinciales y municipales.