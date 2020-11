Luque llegó a tribunales y Morla lo bancó: "Solo yo sé lo que hiciste por la salud de Diego"

Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona, llegó esta mañana a las fiscalías de San Isidro, luego de ser imputado por "homicidio culposo" en la causa que investiga la muerte del Diez. Su abogado había anticipado que se presentaría de forma espontánea y así lo hizo a las 9.10, en medio de una marea de periodistas, ante los que apenas dijo que estaba “muy tranquilo y muy confiado”.

En ese contexto, el abogado Matías Morla salió a "bancar" al profesional de la salud. En su cuenta de Twitter escribió: "Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería."

Luego completó la idea diciendo que "Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa". De esta forma, el letrado del ex astro del fútbol mundial, defendió a Luque, quien hoy está en el ojo de la tormenta acusado en una causa judicial caratulada como "Homicidio Culposo".

Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

Más temprano, en la puerta de la casa del médico, en la localidad bonaerense de Adrogué, el abogado Rivas explicó a la prensa: “La idea es presentarnos en la fiscalía, ponernos a disposición y como Leo lo ha manifestado, va a declarar”. Respecto a la situación de su cliente en el expediente, comentó: “No dejaron copia del acta, para mí está imputado porque lo allanaron”. Y sobre qué dirá en la fiscalía que investiga la causa, Rivas respondió: “Lo mismo que dijo ayer y todas las preguntas que los cuatro fiscales quieran hacerle, las va a contestar”. “Se le va a tomar declaración sea testimonial o como imputado, él va a declarar en forma espontánea”, agregó.

Al ser consultado sobre el rol de Luque respecto a la salud del exfutbolista, el letrado aclaró: “Era amigo de Maradona, circunstancialmente era médico y Diego por una cuestión de su amistad, confiaba en él. Los que estaban alrededor de Maradona saben lo que pasó y cuál fue la actividad de Luque, perfecta, lo operó de una neurocirugía y salió perfecto”.

Rivas aclaró que Luque no dirigía ningún equipo médico ni decidió la internación en la casa de Tigre y al respecto comentó: “Maradona era una persona que era consciente de lo que hacía y dejaba de hacer. Podía decidir lo que quería él”. “Las enfermeras reportaban a Swiss Medical, Luque no era jefe de ninguna internación, no era así, lo va a aclarar en la fiscalía”, agregó el letrado. “El corazón de Maradona desde hace 20 años está igual, está mal. Están buscando algo porque es Maradona, en otra causa no pasa”, concluyó.

La causa

Lo cierto es que la causa que investiga la muerte de Diego en una casa del barrio privado San Andrés, partido de Tigre, comenzó a conectar sus piezas. Como si se trata de un puzzle o rompecabezas, los investigadores se lanzaron a recabar distintos testimonios desde la misma jornada trágica del 25 de noviembre pasado y, cuando tuvieron una sospecha cierta, a la luz de esas declaraciones, emitieron una orden múltiple de allanamiento. De inmediato, personal de la DDI San Isidro se presentó en el domicilio particular del neurocirujano Luque, en la localidad bonaerense de Adrogué, y en su consultorio particular del barrio porteño de Belgrano.

El profesional, que apareció junto al “Diez” en todos estos últimos años y que incluso lo operó de urgencia cuando descubrió que tenía un hematoma subdural en la cabeza, es el principal apuntado por la Justicia porque se cree que era el responsable médico de Maradona, algo que él negó, y que en su accionar se pudo configurar los extremos de la impericia o negligencia, elementos típicos del delito de “homicidio culposo”, con el que terminó siendo imputado tras ser notificado de la formación de la IPP, en la que deberá ponerse a derecho y designar un defensor para que lo represente (algo que ya hizo), aunque todavía no se designó una audiencia de indagatoria.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, al cabo de las órdenes de registro, que se extendieron casi cuatro horas, se secuestró una historia clínica que sería la de Maradona y distintos soportes electrónicos y celulares, que ahora serán analizados para determinar si contienen información útil para el curso de la pesquisa.

Luque en todo momento se puso en el rol de “amigo” y “acompañante” de Diego y cuando se refirió a su función médica, se limitó a decir que actuó dentro del campo de su experiencia como neurocirujano. Luque aseguró que no era el encargado de definir una eventual internación de Maradona y mucho menos el responsable de suministrarle medicación por su síndrome de abstinencia.

Cuando se le preguntó por la inexistencia de un desfibrilador o una ambulancia en la casa de Maradona, rechazó que Diego haya estado bajo un régimen de internación domiciliaria, ya que no había criterio para ello. “No había ninguna restricción judicial sobre su persona, por lo que Diego era plenamente capaz para tomar sus propias decisiones y nosotros no éramos nadie para vulnerar la autonomía de su voluntad”, aclaró.