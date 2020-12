Tras una nueva derrota de Estudiantes, Leandro Desábato confirmó que deja de ser el DT: "Las formas no me gustaron"

Leandro Desábato dejó de ser el entrenador de Estudiantes tras la derrota ante Defensa y Justicia por 2-1, tal como había adelantado este medio horas antes. El Chavo lo hizo oficial en una conferencia de prensa virtual desarrollada en el estadio Norberto Tomaghello y, en relación al avance de la dirigencia por Ricardo Zielinski, dijo que no le gustaron "las formas".

"Como se sabía, era mi último partido en Estudiantes. Obviamente que estoy dolido, teníamos la ilusión de tener un mejor arranque", comenzó indicando el ahora ex director técnico pincharrata, y añadió: "Es difícil a veces explicar por qué los resultados no se dieron. El equipo compite bien pero no tuvimos esa cuotita de suerte"

Por otro lado, habló sobre el intento de construir un equipo con base en los juveniles: "Ya pasaron muchos partidos y la realidad es que cuando arrancó todo esto teníamos la ilusión de construir un equipo con muchos jóvenes. Era el consenso con la dirigencia, de poder entender que no había promedios, darle minutos a los pibes".

Y prosiguió: "La realidad es que los pibes lo hacen bien, pero son jóvenes, y tenés que competir y se manifiesta en errores. No tengo ninguna duda que 6 o 7 jugadores le van a dar mucha satisfacciones al club".

Haciendo un repaso de lo sucedido en las últimas semanas, recordó: "La realidad es que después del partido contra Argentinos, cuando terminó la primera fase, nos juntamos y sentí que tenía que dar un paso al costado porque uno no quiere quedarse en un cargo como un capricho. Dije que si pedía en Rosario me iba. Cuando termina el partido entró Sebastián, le habló a los chicos y les dijo que tenía que ser un punto de partido el segundo tiempo. Eso nos dio fuerzas para seguir, sabiendo que había muchos jóvenes".

Pero la filtración de que la dirigencia de Estudiantes tenía casi abrochada la llegada de Ricardo Zielinski hizo que el Chavo Desábaro tomara la decisión, antes del partido ante Defensa, de dar un paso al costado. "Me entero que ya habían hablado con otro técnico y eso excede a muchas cosas. Las formas no me gustaron. Si estoy sentado acá, es por respeto a la institución y a los jugadores", lanzó.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas: "Le agradezco el cariño de la gente de Estudiantes. Siempre voy a estar agradecido".

Desábato, quien asumió tras la salida de Gabriel Milito en marzo de este año, dirigió un total de 10 partidos a Estudiantes: no obtuvo ningùn triunfo, empató 3 y perdió los 6 restantes (10 por ciento de los puntos en juego). Marcó apenas 3 goles y recibió 11 (-8).