Fiscales, por la ejecución de los bienes de Cristina

Rechazan las objeciones de la expresidenta y le piden al tribunal que avance con el decomiso millonario sobre los condenados
En un dictamen de 21 páginas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron que el Tribunal Oral Federal 2 rechace las objeciones de la expresidenta y avance con el decomiso millonario fijado como reparación por el fraude en la obra pública.
El fiscal Luciani pidió que se ejecuten “de manera inmediata” los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad. El planteo se enmarca en la etapa de cumplimiento de la sentencia que impuso un decomiso por $684.990.350.139,86, monto equivalente al perjuicio ocasionado al Estado en el marco de la defraudación con la obra pública en Santa Cruz.
Cristina Kirchner
El dictamen responde a la presentación de la expresidenta, quien había rechazado la intimación a depositar la suma y alegó nulidades, además de plantear la supuesta incompetencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para ejecutar los bienes. Según la defensa, el mismo tribunal que la condenó no podría ser el encargado de avanzar en esta etapa de ejecución.
Luciani refutó de manera contundente ese argumento: “No corresponde hacer lugar al planteo de incompetencia y debe procederse inmediatamente a la ejecución de los bienes de los condenados”. En su presentación, sostuvo que el fallo ya es firme en cuanto al decomiso y que las intimaciones cursadas por el tribunal deben hacerse efectivas sin más dilaciones.
Diego Luciani
El escrito recuerda que durante el juicio oral se acreditó “la existencia -entre 2003 y 2015- de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país”, lo que habría generado “un perjuicio inconmensurable para las arcas del Estado”. En esa línea, los fiscales remarcaron que la magnitud del daño exige que el decomiso se concrete con celeridad.
El pedido se encuentra ahora bajo análisis de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes integran el TOF 2. Antes de resolver sobre la ejecución patrimonial, los magistrados habían dado vista a la fiscalía para que se expida, lo que derivó en la presentación realizada por Luciani y Mola.
Los fiscales han identificado cuentas bancarias, sociedades, inmuebles y campos de la exmandataria y del resto de los culpables.
La causa Vialidad culminó en diciembre de 2022 con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que aún debe ser revisada en instancias superiores. Sin embargo, el decomiso de bienes y la reparación económica ordenada en el fallo ya están vigentes y pueden ser ejecutados en forma inmediata.
De prosperar el planteo de Luciani, la Justicia avanzará en el embargo y ejecución patrimonial de Cristina y del resto de los condenados, lo que implica el decomiso de activos por miles de millones de pesos. Se trata de uno de los pasos más relevantes en la etapa de cumplimiento de la sentencia, ya que apunta a materializar el resarcimiento económico por la corrupción en la obra pública santacruceña.
Entre los otros condenados alcanzados por la decisión del tribunal también están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de Vialidad.
