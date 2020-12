Rocío Oliva reveló los tensos mensajes con Claudia Villafañe durante el velorio de Maradona

Rocío Oliva aún siente dolor por no haber podido despedirse de Diego Armando Maradona. En una entrevista para Animales sueltos, la joven habló de lo que hubiese deseado el exfutbolista.

Además de recordar el minuto a minuto del momento en que se enteró de la triste noticia, Rocío contó los obstáculos que tuvo el día de la despedida del cuerpo. En opinión de la joven, Maradona no hubiese querido que haya quedado gente sin despedirse, ni mucho menos ella: “Siento que mientras diga ‘la flaca todavía no vino’, no sé si va a descansar en paz”.

En camino hacia la Casa Rosada, Oliva le escribió un mensaje a Claudia. “Lo vio y no me contestó nada”. Pero no se preocupó: “Pensé que iba a entrar, sinceramente”. Ya en el ingreso, a las 3 de la madrugada, pasaban “muchos autos y gente caminando”, pero ella no. Diez minutos, 20... “¿Hay algún problema, que no puedo entrar?”, le preguntó a un hombre de seguridad. “Estamos esperando que Claudia nos dé la orden”, fue la repuesta.

Hubo un nuevo mensaje a la ex esposa de Maradona. “Estoy afuera. Te pido por favor: necesito pasar, son cinco minutos, entro, le doy un beso, me doy medio vuelta y me voy”. Pero... “Nada: media hora, 40 minutos. Empezaron entrar jugadores, (como Javier) Mascherano. Nada. La llamo. ‘Yo no tengo nada que ver’, y me cortaba”.