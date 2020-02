Victoria de Trump en el Senado por el juicio político

WASHINGTON

El Senado de los Estados Unidos, de mayoría republicana, decidió ayer no citar a testigos en el juicio político al presidente Donald Trump, lo que allana el camino a un cierre anticipado de este proceso.

Con una votación de 49 a favor y 51 en contra, la mayoría conservadora se impuso a los demócratas, que presionaban en busca de nuevas pruebas y testimonios, entre ellos las del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

En tanto, el líder de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo ayer que el juicio político contra el presidente Trump concluirá “en los próximos días”, después de que la Cámara Alta votó en contra de convocar a nuevos testigos.

Sólo dos republicanos -Mitt Romney y Susan Collins- se han unido a los demócratas e independientes.

El diputado demócrata Adam Schiff, que ejerce de fiscal, dijo antes de la votación: “Según la defensa el primer magistrado no puede hacer nada malo simplemente por el hecho de que es el presidente. Ahí acaba su razonamiento: el presidenta es el estado. Al parecer, el presidente tiene el derecho divino hacer lo que le venga en gana. Que Dios nos ayude si es que esta estrategia triunfa”.

A su vez, la defensa ha defendido que era en la primera fase de este proceso, en la Cámara Baja, Cuando debía que llamarse a todos los testigos. “El Senado no está aquí para hacer las investigaciones que no hizo la Cámara. Aquel proceso no contó con las garantías necesarias, y alcanzó a unas conclusiones que no se sostienen”, denunció el letrado Patrick Philbin.

La Cámara reprobó a Trump el 19 de diciembre, y abrió el juicio en el Senado. Queda ahora que los senadores decidan el calendario para la votación definitivo, teniendo en cuenta que el primer día de la semana son los caucus de Iowa, la primera cita de las elecciones primarias, y el martes el presidente pronuncia el discurso del Estado de la Unión en el mismo Capitolio.

Este ha sido el único juicio de impeachment en la historia que no ha contado con testigos en su fase final en el Senado. Todos los precedentes juicios políticos, resultaron un fracaso. Solo Richard Nixon dimitió después de que se presentaran cargos en su contra de, antes aún de que éstos llegaran al Senado para el juicio político. Al darse cuenta de que este proceso está condenado al fracaso, la dirigente demócrata Nancy Pelosi distribuyó un argumento entre los diputados de su partido en el que denunció a Trump. (EFE y AFP)