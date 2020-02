La "12" ovacionó a Maradona, en medio de la polémica por su homenaje

La tribuna popular norte de La Bombonera, donde se ubica la denominada “12”, ovacionó en el entretiempo del partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz de Mendoza a Diego Armando Maradona, en medio de la polémica por el recibimiento que tendrá el astro en dos semanas, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata juegue allí por la última fecha de la Superliga.



“Vale 10 palos y se llama Maradona” o “Maradó, Maradó”, fueron algunas de las canciones que se cantó en ese sector del estadio, mientras el resto hizo por momentos silencio y luego respondió con un “Riquelme, Riquelme”, en apoyo al vicepresidente segundo de Boca.



El presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, había realizado polémicas declaraciones cuando refirió que Maradona no sería homenajeado y luego el vicepresidente primero Mario Pergolini informó que al ex crack del seleccionado argentino se le entregará una plaqueta.



El tema sigue en discusión en la Comisión Directiva, más aún luego de que Maradona emitiera duras declaraciones contra Ameal, Pergolini y Juan Román Riquelme en la campaña electoral; y apoyara la lista de Christian Gribaudo, el candidato derrotado del ex presidente Daniel Angelici.