La rusa Maria Sharapova se retiró del tenis a los 32 años

La rusa Maria Sharapova, ex número uno del mundo en el tenis femenino, anunció hoy a los 32 años su retiro definitivo, acosada por una serie de lesiones que opacaron el final de una carrera brillante que tuvo un punto de inflexión cuando fue suspendida por doping en 2016.



"¡Tenis, te digo adiós!", fue el título del artículo de la nota que la rusa concedió a las revistas Vogue y Vanity Fair, en la cual anunció un final que se intuía, ya que de sus mejores años en el circuito únicamente conservaba su belleza y estaba muy lejos del grupo de las tenistas de elite.



La tenista siberiana protagonizó una carrera brillante en la que conquistó cinco torneos de Grand Slam: Roland Garros (2012 y 2014); Australia (2008); Wimbledon (2004) y el US Open (2006).



Además, Sharapova, quien alcanzó por primera vez el número uno del mundo en agosto de 2005, fue medalla de plata en los Juegos de Londres 2012, conquistó la Copa Federación con su país y ganó un total de 36 títulos, más casi 39 millones de dólares en premios.



En el final de carrera está relegada al puesto 370 del ranking mundial de la WTA, con 32 años, muchos problemas físicos con lesiones recurrentes en la espalda y una suspensión por doping de la cual jamás se pudo recuperar.



Ese momento, el más bajo de su carrera, lo vivió en 2016 cuando fue suspendida por dos años por la Federación Internacional de Tenis (ITF) por encontrarla responsable del consumo de Meldonium, un fármaco que comúnmente se utiliza para combatir los problemas cardiovasculares y que, entre otros, su inventor y el presidente ruso, Vladímir Putin, no consideraban sustancia dopante, por eso se redujo la pena a 15 meses.



Pese a la reducción de la pena, el verdadero final de "Masha" comenzó a gestarse cuando su esbelta figura acaparó las noticias y principales portadas de los medios escritos y digitales por el doping, algo de lo que jamás pudo recuperarse.



"¿Cómo dejas atrás la única vida que conociste?, ¿Cómo te alejas de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, uno que te trajo lágrimas indescriptibles y alegrías indescriptibles, un deporte donde encontraste una familia, junto con fanáticos que se unieron a ti por más de 28 años?", así comenzó su despedida la rusa, en un artículo en el cual recorre toda su historia, tanto personal como profesional.



Su adiós le pone fin a un clásico con la estadounidense Serena Williams, aún vigente en el octavo puesto del ranking femenino, aunque apenas le ganó dos veces y perdió en 20 ocasiones.



"Mi cuerpo se había convertido en una distracción. Las lesiones limitaron mi rendimiento en la cancha", explicó Sharapova en su despedida.



Cuando "Masha" jugó su último partido, el mes pasado en el abierto de Australia, y perdió en la ronda inicial ante Donna Vekic (6-3 y 6-4) nadie imagino que sería el final, aunque la realidad era que su nivel jamás volvió a ser el mismo que cuando reinaba entre las mujeres.