Barbijos, más locales cerrados y lugares para estacionar: otro pulso en la Ciudad

Las calles de la Ciudad reflejaron ayer la conducta que están tomando muchos platenses de mantenerse en sus casas, trasladando su trabajo al hogar, adelantando licencias o simplemente quedándose a cuidar a sus hijos que hasta el 31 de marzo están con las clases suspendidas como prevención ante el avance del Coronavirus.

En las redes se multiplicaron los mensajes de comerciantes que, atentos a lo que sucede, anunciaban el cierre de sus locales, ya sean del rubro gastronómico o los que se dedican a la venta de ropa y calzado.

Los que estuvieron abiertos colocaron en las puertas carteles que advertían que no se admitirían mas de tres clientes en el interior y el anuncio de que se implementaban todas las medidas de higiene necesarias para cumplir con la profilaxis recomendada.

En una carnicería de la zona de plaza Malvinas, después de la atención de cada cliente, el carnicero vertía en sus manos alcohol en gel: “Nosotros tenemos que seguir atendiendo a la gente, pero lo vamos a hacer cuidándonos y cuidando a nuestros clientes, se ve gente con mucha ansiedad”, dijo el comerciante.

Además se reforzó la limpieza de algunos espacios públicos, como en la Estación de Trenes, donde el movimiento fue menos intenso que días atrás.

Al tiempo que aumentó el flujo de los mensajes en los que se instaba a permanecer en los hogares con un “mejor quedate en casa”, el movimiento en las calles y comercios se redujo sensiblemente y los únicos que mantuvieron la actividad fueron almacenes y supermercados.

Continuó observándose el faltante de algunos artículos de limpieza, repelentes y también la escasez de azúcar.

En los bares y locales de comidas rápidas se observó la mitad o menos de asistentes habituales.

A lo largo de la calle 12 se pudo registrar que algunos hicieron caso omiso al distanciamiento social y una mesa para dos era compartida por cuatro personas, en la vereda, pero dentro de los locales se guardaba cierta distancia.

Comerciantes de calle Cantilo, en City Bell, también evaluaban cambios en los horarios de atención al público.

Las caras de preocupación fueron inocultables, tanto de los encargados, dueños y empleados, como así también de los clientes.

Juan, un cliente que supera los 60 años de edad y suele consumir café con leche con un par de tostadas, dijo: “Quizás estoy disfrutando el último desayuno fuera de casa, mientras dure el aislamiento, que pueden ser dos semanas o un poco más. Con las precauciones del caso, alcohol en gel en el bolsillo y leyendo el diario, quiero pasar un momento grato en el día. No sé lo que vendrá, y ante la incertidumbre trato de pasar un rato distinto”.

Aún con la lluvia que se registró en distintos momentos del día, no fueron pocos los que optaron por almorzar en las veredas, bajo las sombrillas.

También se vieron pocos taxis en las paradas, pero eso no obedeció tanto a un aumento del trabajo, sino a que muchos choferes también tomaron la decisión de recortar su horario laboral, ante una ciudad que, sin funcionamiento de las escuelas y con menos empleados públicos en actividad, también redujo el flujo de pasajeros. “La situación es desesperante, no hay un peso en la calle y el chofer come de lo que gana por día, hoy - por ayer -, entre las 7 y las 14, la mayoría hizo entre 3 y 4 viajes por día, les queda el 30 por ciento y con eso se habrán llevado $150 o $200”, sostuvo Juan Carlos Berón, al frente del Sindicato Conductores de Taxis. Se adelantó que se organiza una movilización pacífica a la Casa de Gobierno para presentar un petitorio en el que se va a solicitar para los trabajadores del sector bolsones de mercadería y algún bono.

También se indicó que se solicitó a la cartera sanitaria provincial alcohol en gel, pero no les entregaron. “Todos los años nos dan la vacuna contra la gripe y contra la neumonía lo necesitamos cuanto antes”, agregó el dirigente quien remarcó que en La Plata trabajan unos 3 mil choferes de taxis.

