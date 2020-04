Dybala, quien se recupera del Covid-19, admitió que tuvo "miedo"

El cordobés Paulo Dybala, quien hace dos semanas dio positivo por coronavirus y se recupera bien en su casa en Turín, Italia, contó que cuando se enteró que se había contagiado tuvo "miedo".

"Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo", confesó Dybala en diálogo -vía videoconferencia- para el canal de AFA Play. "Al principio trataba de no pensar que podía ser eso. Después salió lo de un compañero, lo de otro y el último fui yo. Por suerte fuimos pocos en el club", agregó la ' Joya', tercer jugador de la Juventus que dio positivo con Covid-19 luego del italiano Daniele Rugani y el francés Blaise Matuidi.

Dybala, que convive con su novia Oriana Sabatini, quien también se contagió, relató: "Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía, sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos".

"Ahora estamos bien, mucho mejor. Estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien y a través de los test nos dijeron que éramos positivo", contó Dybala.

El jugador de la Juve y el seleccionado argentino comentó: "No era aconsejable tomar remedios, a pesar del dolor de cabeza. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor".

Por otro lado, el cordobés recordó cuando dijo que se "chocaba" con Lionel Messi en el seleccionado: “Lo hablé con Lío, siendo tan parecidos tácticamente, es normal que a veces nos encontremos en la misma posición. Lo charlamos, lo trabajamos mucho en este tiempo con Lionel Scaloni (DT de Argentina) y está claro que soy yo el que tiene que cambiar y buscar los espacios en los que él no está. Contra Chile, en la Copa América, jugamos unos 40 minutos juntos y lo hicimos bien".

"Yo creo que la podría haber explicado de otra manera pero noté mala intención de parte de la gente que lo quiso ver así y no de forma futbolística. Nunca criticaría a un compañero en una conferencia prensa", aseguró el nacido de Instituto de Córdoba.

Asimismo, Dybala, figura del fútbol europeo, lamentó que la carrera en el seleccionado argentino "no sea" la que él "espera" y deseó que "sea de otra manera" en el futuro.

"En Juventus pude hacer mi carrera, las cosas que siempre quise, y en la selección todavía no jugué ni los minutos pensados en el Mundial y la Copa América, respetando siempre a los entrenadores, porque hay que darse al máximo y siempre se ponen a los mejores. En Brasil traté de dar lo mejor de mi parte para ganar la Copa América", admitió.

Dybala tiene como compañero al portugués Cristiano Ronaldo, a quien calificó como "una excelente persona y amigable en la cancha y afuera".

"A nivel personal, me sorprendió para bien. Cuando él llegó a Juventus había mucha expectativa porque en la Champions habíamos quedado afuera justo contra el Real Madrid y había habido varias discusiones durante el partido, incluso con él. Pero la verdad es que nos encontramos con otra cosa", valoró.

Y justamente sobre la sociedad con el lusitano remarcó: "La verdad que hasta donde se jugó este año, lo estábamos haciendo muy bien, nos empezamos a conocer más y a tener más feeling adentro de la cancha".