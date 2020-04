Se hizo viral una foto de Maradona con la casaca de Huracán y su dueño explotó de emoción

El defensor de Huracán César Ibáñez expresó su emoción al enterarse que Diego Armando Maradona utilizó su camiseta del "globo" en una foto recientemente viralizada.

"Recién ahora me estoy enterando que era mi casaca y todavía no lo puedo creer que de todas las que le dieron justo agarró la mía", relató el juvenil lateral izquierdo de Huracán en declaraciones al sitio oficial del club.

En las últimas horas se viralizó una foto de Maradona con una camiseta de Huracán que recibió de regalo en el último partido ante su equipo, Gimnasia, disputado el pasado 31 de enero en el estadio Tomás Adolfo Ducó en una noche con muchos homenajes para el "10".

"Lo único que sabía era que le habían dado camisetas pero no sabia de quién y ahora me entero que es mía la que tiene y todavía no lo puedo creer", agregó Ibáñez.

La camiseta de la foto también tiene la particularidad de que fue utilizada en dicho partido por el joven defensor surgido de las divisiones inferiores del "globo" y nacido en Villa Fiorito como el acutal entrenador de Gimnasia.

"Después del partido, fui, le hablé y le dije que era de Fiorito como él. Me miró, se empezó a reír y me dijo: ‘Villa Fiorito, ¡vamos!’", cerró el lateral izquierdo del equipo dirigido por Israel Damonte.