Buscan reactivar la obra pública en la Provincia

En plena campaña para las elecciones de medio término del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y del 26 de octubre en todo el país, el gobernador, Axel Kicillof, volvió a diferenciarse ayer del presidente Javier Milei, al que responsabilizó por la paralización de la obra pública y anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para reactivar los trabajos frenados.

“Esta decisión se toma porque venimos desde el comienzo del gobierno de Milei tomando diferentes medidas, buscando diferentes caminos y acompañando los pedidos de intendentes y de diversos sectores, pero la obra pública está detenida y en una dimensión crítica”, advirtió Kicillof al encabezar una conferencia de prensa en la Gobernación, y remarcó: “Para que entiendan la gravedad de esto, más allá de que hubo diferentes etapas con crisis y con gobiernos de corte neoliberal, nunca en la historia argentina ocurrió que por dos años esté absolutamente parada la obra pública a nivel nacional”.

Por eso, flanqueado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos) y Pablo López (Economía), indicó que solicitará al Poder Legislativo provincial que “autorice otras herramientas para utilizar desde el Poder Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta a la paralización de la obra pública nacional”.

En ese sentido, adelantó que solicitará que se declare “la emergencia en obra pública” y que los legisladores lo autoricen “a intervenir, de forma de garantizar la seguridad en los casos en que el Gobierno nacional abandona obras que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas”.

Reclamos y denuncias

Por su parte, Katopodis recordó que hace tiempo que la Provincia reclama por este tema a la Nación y por el “desvío de los fondos” que el Gobierno debería afectar, por ley, al mantenimiento de las rutas y a obras hidráulicas. Algo por lo que incluso la administración bonaerense promovió una denuncia penal.

Cabe subrayar que a principios de este mes la Provincia denunció a la Casa Rosada por una deuda de $12,1 billones, casi la mitad de ese monto correspondiente a unas “1.000 obras paralizadas en los 135 municipios”.

En este contexto, Kicillof anunció ayer que ya hay más de 100 comunas que accedieron a los convenios de Provincia Leasing, una política de financiamiento para adquirir bienes de capital. El programa, destacó el Gobernador, ofrece la posibilidad a los distritos de acceder a una financiación del 100% y hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos.

“Firmamos nuevos convenios de @PciaLeasing y así ya son más de 100 los municipios que accedieron a esta política de financiamiento que ponemos a disposición de los intendentes para mejorar la vida de sus vecinos”, destacó el mandatario provincial en su cuenta de la red social X.