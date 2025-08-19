Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Kicillof le apuntó a Milei y habló de una situación “crítica”

Buscan reactivar la obra pública en la Provincia

El Gobernador anunció que enviará un proyecto para que la Legislatura lo autorice a hacerse cargo de trabajos que frenó Nación

19 de Agosto de 2025 | 02:06
Edición impresa

En plena campaña para las elecciones de medio término del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y del 26 de octubre en todo el país, el gobernador, Axel Kicillof, volvió a diferenciarse ayer del presidente Javier Milei, al que responsabilizó por la paralización de la obra pública y anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para reactivar los trabajos frenados.

“Esta decisión se toma porque venimos desde el comienzo del gobierno de Milei tomando diferentes medidas, buscando diferentes caminos y acompañando los pedidos de intendentes y de diversos sectores, pero la obra pública está detenida y en una dimensión crítica”, advirtió Kicillof al encabezar una conferencia de prensa en la Gobernación, y remarcó: “Para que entiendan la gravedad de esto, más allá de que hubo diferentes etapas con crisis y con gobiernos de corte neoliberal, nunca en la historia argentina ocurrió que por dos años esté absolutamente parada la obra pública a nivel nacional”.

Por eso, flanqueado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos) y Pablo López (Economía), indicó que solicitará al Poder Legislativo provincial que “autorice otras herramientas para utilizar desde el Poder Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta a la paralización de la obra pública nacional”.

En ese sentido, adelantó que solicitará que se declare “la emergencia en obra pública” y que los legisladores lo autoricen “a intervenir, de forma de garantizar la seguridad en los casos en que el Gobierno nacional abandona obras que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas”.

Reclamos y denuncias

Por su parte, Katopodis recordó que hace tiempo que la Provincia reclama por este tema a la Nación y por el “desvío de los fondos” que el Gobierno debería afectar, por ley, al mantenimiento de las rutas y a obras hidráulicas. Algo por lo que incluso la administración bonaerense promovió una denuncia penal.

Cabe subrayar que a principios de este mes la Provincia denunció a la Casa Rosada por una deuda de $12,1 billones, casi la mitad de ese monto correspondiente a unas “1.000 obras paralizadas en los 135 municipios”.

LE PUEDE INTERESAR

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

LE PUEDE INTERESAR

“Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”

En este contexto, Kicillof anunció ayer que ya hay más de 100 comunas que accedieron a los convenios de Provincia Leasing, una política de financiamiento para adquirir bienes de capital. El programa, destacó el Gobernador, ofrece la posibilidad a los distritos de acceder a una financiación del 100% y hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos.

“Firmamos nuevos convenios de @PciaLeasing y así ya son más de 100 los municipios que accedieron a esta política de financiamiento que ponemos a disposición de los intendentes para mejorar la vida de sus vecinos”, destacó el mandatario provincial en su cuenta de la red social X.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Axel Kicillof, durante la conferencia de prensa en Gobernación / PBA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Política y Economía

Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

“Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla