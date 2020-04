Flexibilizan la cuarentena para el comercio on line y algunas actividades profesionales

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, definieron una la lista de actividades y los protocolos para que pueda haber alguna flexibilidad en la cuarentena “administrada”, con el objetivo de reactivar, al menos en forma parcial, la economía.

Según el decreto publicado ayer por la tarde por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, los rubros habilitados desde mañana serán: establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos; oficinas de rentas de las provincias, de CABA, y municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.

También habilitan la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

Quedan habilitados los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género, producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo; y procesos industriales específicos, con autorización previa del mismo ministerio.

Por disposición del Banco Central, desde mañana los bancos abrirán en el horario habitual, manteniendo la obligación de pedir turno previo para la atención y sumando la posibilidad de realizar operaciones de depósito y extracción de moneda extranjera.

Esto se suma a la ampliación de operaciones que se podrán hacer en los bancos, según disposición del BCRA.

De todas formas, cada provincia tiene que refrendar el decreto del Ejecutivo.

Pese a que se especulaba, aún no hubo novedades respecto al sector de la construcción.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que a partir de mañana se reanudarán distintos rubros económicos en sitios donde no haya circulación del COVID-19. “A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral o no tuvieron casos de coronavirus, o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días”, precisó Cafiero.

En declaraciones a la TV Pública, el funcionario explicó que el Gobierno trabajó durante los últimos días en la confección de un mapa inteligente que monitorea la cantidad de casos en cada jurisdicción. Según explicó el ministro coordinador, “hay realidades distintas y las estamos atendiendo, ya que hay zonas que están muy abarrotadas, como el Conurbano, que tienen una complejidad distinta a zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires”. Y completó: “Es necesario tener una mirada inteligente sobre sectores y actividades que se pueden ir reanudando”.

La apertura para ciertas actividades será monitoreada diariamente mientras dure la pandemia y “podría ser revertida” en cualquier momento, “en función de la evolución de la situación epidemiológica”.

videoconferencia

El presidente Alberto Fernández ratificó ayer en una videconferencia con intendentes, su decisión de “seguir trabajando en conjunto” para afrontar la pandemia del coronavirus y aseguró que “de esta situación nadie se salva solo”.

Fernández encabezó, desde la residencia de Olivos, la videoconferencia con intendentes de todo el país en la que analizaron las medidas que el Gobierno nacional implementa ante la pandemia.

“Vamos a ir en socorro, quédense tranquilos que vamos a ayudarlos con lo que plantearon, en todo lo que necesitan. Tenemos que seguir trabajando juntos porque de este problema no se sale de a uno. Salimos todos juntos. Y para resolver el problema lo vamos a resolver todos juntos. Aquí nadie se salva solo”, reiteró el mandatario durante este encuentro remoto.

BANCOS

Los bancos abrirán a partir del mañana en el horario habitual, manteniendo la obligación de pedir turno previo para la atención y sumando la posibilidad de realizar operaciones de depósito y extracción de moneda extranjera, recordó hoy el Banco Central.

Los jubilados y pensionados no necesitan turno pero tienen que consultar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) su fecha de atención correspondiente antes de acercarse a una sucursal, precisó el organismo.

Para acceder a la sucursal es necesario sacar un turno por los canales que el banco ponga a disposición (sitio web y otros canales) para cualquier día de la semana y el comprobante del turno gestionado previamente sirve como permiso de circulación. Se suma la posibilidad de realizar operaciones en dólares, depósito y extracción, pero siempre con un turno asignado.

También habilitan la atención médica y odontológica programada, con turnos previos