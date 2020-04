“Siempre que esté Mariano Andújar, va a atajar él y eso lo sé”

Seguramente si al hincha de Estudiantes se le pregunta por Daniel Sappa, dirá que es un arquero que cada vez que jugó, cumplió correctamente. También inmediatamente recordará un penal que atajó sobre el final ante Colón y le permitió al Pincha ganar el partido 1-0 en el Estadio “Ciudad de La Plata”, y con un hombre menos (había sido expulsado el Chapu Braña). Esa tarde del 19 de noviembre de 2016, al pibe de Villa Elisa con 21 años en ese momento le tocaba reemplazar a Mariano Andújar. Vestido íntegramente de violeta y con la mirada firme, siempre supo que se tiraría contra su palo derecho, aún instantes antes mientras el árbitro Patricio Loustau le indicaba que se quedara parado sobre la línea. El pibe tuvo un inmenso vuelo para atajarle el penal a Pablo Ledesma, y luego de besarse el escudo, levantó su brazo izquierdo y señaló al cielo buscando en el pensamiento abrazarse con su padre que 5 años antes a escasos metros de ese arco sobre Avenida 25, perdió la vida en un accidente de tránsito.

En ese momento su rara carrera se le vino encima. El fútbol infantil en el club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa; esa prueba para jugar en Novena en Estudiantes donde lo “rebotaron”; un breve paso por Independiente y sus divisiones juveniles en Defensa y Justicia; su llegada al Pincha en febrero de 2015 para jugar en Cuarta División y terminar en diciembre de ese año como séptimo arquero con respecto a los que había en el club detrás de Hilario Navarro (se iría libre a Banfield), Mariano Andújar, Agustín Silva, Agustín Rossi, Facundo Andújar y Laureano Rustton (lo cederían a préstamo). Por los incidentes en el clásico en Mar del Plata y la suspensión del mayor de los Andújar de repente le tocaba debutar en Primera en ese arranque de 2016 cuando exactamente un año antes era suplente en Cuarta. En City Bell siempre se habló de sus condiciones, de ser un pibe muy querido, y de las largas charlas que solía tener con Mariano Andújar cuando terminaban las prácticas en el Country Club.

Hoy su realidad es otra. Con 25 años, viene de una buena temporada en el arco de Arsenal, club al que fue cedido a préstamo en junio de 2019. Pepi sabe que debe volver a Estudiantes, pero está contento por haber agarrado la ansiada continuidad, “es una lástima lo que pasó y que se parara el torneo. Justo venía jugando, pero bueno, por suerte pude terminar atajando”, dice Sappa, quien cumple con la cuarentena en la casa familiar en Villa Elisa.

- Terminaste atajando y sumando minutos en Primera, era por lo que fuiste a Arsenal. Estás conforme con eso.

- Sí, lo estoy. Es así, era lo que fui a buscar a Arsenal. Llegué y al principio no se me pudo dar, fueron un par de meses, algunas fechas, pero interiormente me tenía mucha confianza y sabía que se me iba a dar la chance de jugar. Era solamente seguir trabajando y esperar. Al final terminé haciendo lo que fui a buscar, que era jugar.

- ¿Y con qué club te encontraste en Arsenal?​

- La verdad que me encontré con un muy buen grupo, prácticamente era casi el mismo grupo que había ascendido. Todos me recibieron muy bien. Se habían ido pocos jugadores y para arrancar la temporada llegamos siete u ocho refuerzos. Y desde el primer momento hubo una buena recibida para todos. Después, el Club ordenado, con buena gente. Sinceramente me encontré un Club mejor de lo que me imaginaba.

- ¿Pensás que te quedarás más allá de junio?​

- Sinceramente no lo sé, esa es la verdad. Hoy es muy pronto decir algo, falta que se definan muchas cosas, por ejemplo cuándo vuelve el fútbol. Si vuelve el torneo o si se suspende todo... No sabemos qué pasará, por eso yo no tengo definido qué ocurrirá. En principio tengo que volver a Estudiantes porque el 30 de junio se termina el préstamo, y después de eso no sé... supongo que de esto se hablará llegado más cerca de esa fecha.

“En Arsenal me sentí muy cómodo por la continuidad. Y ahora la buscaré en Estudiantes o en otro club”

Daniel Sappa

- Por contrato es así, tenés que volver a Estudiantes, pero ¿analizaste ya ese momento o no?​

- La verdad que no, todavía no analicé eso porque aún soy jugador de Arsenal, y con este tema que no se sabe si vuelve el fútbol o no, no están claras las cosas. Obviamente que me gustaría que se pudiera llegar a una solución rápidamente y pudiéramos volver a jugar, al menos algunas fechas más o completar el torneo. Pero con todo esto que está pasando no pensé en la vuelta a Estudiantes, todavía falta.

- El puesto de arquero tiene eso que juega uno solo y el otro espera, no es como en otros puestos que un volante se acomoda como lateral o un punta baja a volantear. Y Andújar en Estudiantes parece el dueño del arco, ¿no?​

- Mariano es una institución adentro de Estudiantes. Siempre que esté Mariano, va a atajar él y eso lo se. Así que habría que ver qué pasa cuando vuelva... La verdad no se cómo serán las cosas. Yo en Arsenal me sentí muy cómodo con el tema de la continuidad, así que seguramente buscaré continuidad en Estudiantes o en otro club. La verdad que no lo se, pero seguiré buscando continuidad.

- Sentís que hasta que no se vaya Andújar no vas a tener chances de jugar.​

- Y, como dije antes, es muy difícil tener una posibilidad de jugar mientras esté Mariano por todo lo que él representa en el club. Así que bueno, habrá que seguir trabajando para buscar la oportunidad en Estudiantes, o cuando se vaya Mariano, o buscar en otro club. La verdad que no sé qué pasará...

- ¿Hiciste en su momento un balance o un análisis de tus partidos en el arco de Estudiantes?​

- Sí, la verdad hice un análisis en su momento. Las veces que me tocó atajar en Estudiantes creo que no lo hice mal. En algunos partidos me fue muy bien, en otros bien y en otros regular, pero no creo que haya tenido un partido malo. En todos los partidos aprendí algo, y además lo bueno que me pasó es que de todos los partidos que jugué, solamente perdimos uno solo. Eso me pone contento también, que no hice las cosas mal en Estudiantes, sino que al revés, siento que las hice bien.

- Después del buen nivel mostrado en Arsenal y siendo titular, sería muy difícil volver a sentarte en un banco y esperar otra vez una chance.​

- Seguro. Como te decía antes, después de agarrar una continuidad y atajar varios partidos la verdad que me costaría volver a ser arquero suplente. Esto es claro, a nadie le gusta no jugar, sino que todos queremos jugar como pasa en cualquier deporte. Así que veremos si puedo seguir atajando después de junio.

- ¿Te ves cerca o lejos de Estudiantes?

- (Sonríe) La verdad que no lo sé... Esa pregunta podrá ir respondiéndose en el día a día. Habrá que ver qué pasa con el fútbol, me tengo que sentar todavía a hablar con Alayes, tengo que hablar con Desábato, también con mi representante para saber qué es lo mejor para mi futuro, y por lo menos saber de parte de Estudiantes qué es lo que quieren para mí. Entiendo que los clubes están con otros temas, esto es muy prematuro, aún falta mucho y la verdad que no estoy pensando en eso. Solamente estoy pensando en Arsenal que todavía me quedan dos meses de contrato, después no queda otra que esperar.