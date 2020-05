Caruso explosivo: ¿a qué se refirió cuando habló de algo “mafioso y turbio”?

Ricardo Caruso Lombardi volvió a disparar con munición gruesa contra Victorio Nicolás Cocco, el presidente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). "Me preocupa la plata de los técnicos, que estén sin contratos.

Cocco dice que no soy afiliado, pero hace 30 años que aporto. Es todo mafioso, todo turbio", dijo el entrenador de Belgrano de Córdoba en lo que representa un nuevo capítulo de un largo enfrentamiento entre la conducción del referido organismo y uno de quienes se encolumna en una oposición que reclama elecciones.

En diálogo con radio Continental, Caruso Lombardi criticó a quienes están al frente de la Asociación de Técnicos, con Victorio Cocco al frente, y se refirió también a su paso por San Lorenzo, la implementación del VAR en el fútbol Argentino y a la crisis causada por la pandemia del coronavirus.

Respecto de San Lorenzo, equipo al que dirigió en 2012, recordó que “yo me peleé con Marcelo Tinelli, y fuimos a juicio, pero al final terminamos abrazados”, agregando que “trajimos a (Ignacio) Piatti, a (Juan) Mercier y a (Santiago) Gentiletti... Después del juicio me llamó y me reconoció: 'Vos nos dijiste que íbamos a salir campeones con el equipo qué habíamos armado'”.

Sobre el VAR, dijo "ojalá que el fútbol sea transparente, y si vamos a implantar un VAR, que lo escuchemos todos, no que sea un VAR para que lo escuche solamente el referí”.

Volviendo al enfrentamiento con la asociación de Técnicos, Caruso viene criticando que "estamos totalmente olvidados, es un gremio inexistente”, cuestionando que "cerraron cerraron las puertas y no tenemos dónde acudir en caso de un problema.

Lo lamentable es que la Justicia determinó que Cocco siga al mando de todo y hace dos años que el órgano está acéfalo”.

El verborrágico entrenador de Belgrano insistió en que debe haber elecciones en ATFA. “Es una persona que no hace nada por los técnicos. Después quieren que juguemos y expongamos nuestras vidas. Tenemos que ir a elecciones y votar los 20 mil y no solo los 700 u 800 que armaron para el padrón con el fin de ganar”, acusó.

En ese marco, Caruso Lombardi ha venido manifestando que “los únicos que hablaron fueron (Julio) Falcioni y Diego (Maradona) porque tienen espalda, pero hay muchos que no lo hacen por miedo a que no los contraten. Si me tengo que quedar sin laburo por defender a los entrenadores, bienvenido sea”.

“No tenemos que esperar a que pase algo. No le estamos dando la trascendencia necesaria y todavía no llegó el invierno. Esto es la vida, no un partido de fútbol y tres puntos”, expresó al hacer referencia al coronavirus.

Sobre la crisis generada por la pandemia, finalmente, Caruso Lombardi pidió un "bono" de 10.000 pesos para los técnicos que están desempleados y "los que trabajan y están muertos de hambre", para lo cual reclamó la intervención de la Asociación de Técnicos.