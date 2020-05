“No aplaudan más”, piden los médicos a la sociedad

Luego de que el fin de semana se conociera una resolución del Congreso para pagarle una suma extra a sus empleados por tareas presenciales, el reclamo de los médicos por mejoras para su sector recrudeció. “No aplaudan más!”, reclamaron muchos profesionales de la salud en las últimas horas a través de una campaña pública donde denuncian recortes de horarios y retrasos de pagos por parte de obras sociales en todo el país.

“Por favor a la sociedad: cuando lleguen las 21 no aplaudan más. No hay nada que aplaudir, nada que festejar. La salud está más de luto que nunca, deberían en su lugar hacer un minuto de silencio considerando que en plena pandemia a quienes batallan cara a cara contra el virus les pagan el 60% de su sueldo en algunos centros, les abonan las facturas con hasta 120 días de atraso, les siguen cobrando ganancias cuando un sueldo no es una ganancia y trabajan en muchos casos sin protección”, señala la campaña que se ha venido viralizando en los últimos días por Facebook y Whatsapp.

“Si tenés un hijo, una hija, un padre, una madre, un amigo, una amiga o tu mismo médico de cabecera, acompañalo con la lucha de sueldos dignos, condiciones de trabajo seguras, presupuesto en salud”, plantea la campaña, que circula sin la firma de ninguna entidad gremial en particular, aunque la mayoría de ellas respalda su reclamo.

“Lo que más molesta es que mientras que el Gobierno anuncia medidas para resguardar la ecuación económica de diversos sectores no vemos ninguna procupación por parte del Estado para garantizar que los médicos obtengan una remuneración digna. Mientras que a los profesionales de la salud que están en la primera línea de fuego hoy no se le está pagando más, aquellos que están trabajando menos porque la pandemia redujo las consultas y controles ven reducidos sus ingresos sin recibir ningún apoyo por parte de la seguridad social”, comentó ayer Jorge Varallo, presidente de la Agremiación Médica Platense.