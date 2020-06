“Volvía de Malvinas y sólo pensaba en ir a ver a Gimnasia”

Ni bien volvió al barrio de toda la vida, en 10 entre 68 y 69, lo primero que averiguó fue si Chiquito Giorgi sacaba micros desde 5 y 70 para ir hasta la cancha de Platense. Tras regresar, hubo abrazos con la familia y no mucho más, sabía que debía reencontrarse con los afectos, pero había algo que lo había mantenido vivo mientras estaba en la guerra, y eso era volver a la cancha a ver a Gimnasia. Ese ritual de ir a todos lados con los amigos que de un día para el otro desapareció.

Walter Stefenón tenía 19 años cuando debió viajar a pelear a la guerra. “Yo estaba haciendo la colimba todavía, estaba en Ezeiza, soy clases 62 pero estaba con la clase 63 que estaba haciendo la instrucción. Me acuerdo que un fin de semana me vengo a la mañana para La Plata. Estaba jugando a la paleta en el club Meridiano V en la calle 67 cuando se apareció mi Viejo en bicicleta para avisarme que me tenía que presentar. ´Vamos, vamos, no sabés lo que pasó, tomamos las Malvinas, tenés que volver, están convocando a todos los soldados´, me dijo. Volví a mi casa, agarré las pilchas que mi Vieja había lavado, estaban mojadas todavía y me fui igual. Quedé encerrado hasta que nos tocó viajar. Era Semana Santa, primero fuimos a Río Gallegos y estando allá recién nos dijeron que íbamos a Malvinas”, recuerda. “Y allá era pensar en nuestra gente, era lo que nos mantenía con ganas. Esperábamos alguna carta de la familia y amigos. Me acuerdo que le mandé una carta y mi Viejo la llevó al diario El Día y la publicaron. Nos cruzábamos información con los que nos conocíamos de La Plata, hablábamos de Gimnasia. Estábamos en la B y seguíamos la campaña como podíamos. Y nos preguntábamos, ´¿te enteraste cómo salimos el sábado?´. Allá estábamos siempre expectantes de Gimnasia”, dice, y sin preguntar el Lobo aparece. “Estando en Malvinas hacíamos pozos para meternos y los ratos que salíamos de los pozos o teníamos un momento libre, nos buscábamos los de acá de La Plata hinchas de Gimnasia para poder charlar. Eran los momentos para compartir algo”, agrega.

El 17 de junio 4.136 soldados pegaron la vuelta en el buque Canberra, y entre ellos Walter. En su mente estaba reencontrarse con su familia pero también, ir urgente a ver al Lobo. El partido por la 20° fecha del Torneo de la “B” (anteúltima fecha de la primera rueda) entre Deportivo Italiano y Gimnasia se suspendió por mal tiempo el sábado 19 de junio con unos 4 mil Triperos en la tribuna de la cancha de Platense (allí los Tanos hacían de local). Se volvió a suspender el lunes por mal tiempo y recién se jugó el martes 22 de junio a las 15:30 con menos gente en las tribunas ya que era un día laborable, pero como si lo estuvieran esperando, ya con Walter presente. Es que había regresado el lunes 21 por la noche a nuestra Ciudad. “Volvía de Malvinas y solo pensaba en ir a la cancha a ver a Gimnasia. Llegué a La Plata y jugaba Gimnasia en la cancha de Platense. Me fui con los micros que sacaba Chiquito Giorgi. Me acuerdo que subí al micro y pidieron un aplauso para mí porque había vuelto recién de Malvinas”, repasa, y agrega, “fue hermoso volver y poder ir a la cancha, fue a lo que más rápido me acomodé cuando volví, a Gimnasia. Estaba desesperado por ir a la cancha. Obviamente quería ver a mi familia, pero llegué a casa y jugaba Gimnasia... Había un montón de gente que no había visto, incluso de mi familia. ´Perdónenme pero yo quiero ir a la cancha, Gimnasia juega hoy, si quieren hablamos durante la semana lo que quieran´, les dije a todos. Y me fui a la cancha”, recuerda hoy al cumplirse 38 años del fin de la guerra. Esa tarde el Lobo ganó 3-1 con dos goles de Jorge Cragno y el restante del uruguayo Jorge Rodríguez. El equipo venía bien, había sumado 9 puntos de los últimos 10.

Su amor por el Lobo lo tuvo desde chico. Lo heredó de su padre que en la década del ´40 jugó en Gimnasia, pasó a Platense y luego se negó pasar a Estudiantes y por eso se terminó su carrera en el fútbol de AFA, para pasar a jugar en la Liga Amateur para Abastense. Supo sacar micros desde la esquina de 10 y 70, “la verdadera barriada del Parque Saavedra”, dice. Alguna vez de chico probó suerte jugando con la camiseta de sus amores pero, “me iba a probar, estaba Mariscal a cargo. Me anotaba, todo bien, pero en la semana ya no iba. No me gustaba entrenar”, dice.

Guarda con orgullo que Gimnasia los nombrara “Socios Honorarios” al regresar de la guerra: “Fue el primer Club de Argentina que nos dio ese privilegio, pero no solo a los de Gimnasia, sino a todos los ex combatientes. Todos los que habíamos estado en Malvinas éramos Socios Honorarios y el primer homenaje masivo que nos hicieron, se realizó en la cancha de Gimnasia”. Allí, ya se habían juntado para siempre las dos pasiones: Gimnasia y Malvinas.

Y pasarían muchos años para que entre un grupo formaran la Filial Tripera “Ex Soldados Combatientes de Malvinas”, que hoy es una realidad. “Primero era Gimnasia, después fueron Malvinas y Gimnasia las pasiones que nos unieron. Hoy nos juntamos y hablamos más de Gimnasia, pero Malvinas siempre aparece. Desde que hicimos la Filial, todos los que viajaron a Malvinas llevaron la bandera de la Filial. Ahora hicimos hacer otra, que antes de ir a una cancha ya la llevó el Negro Farías a Malvinas”, asegura. Y enseguida cuenta cómo comenzó todo. “Con el Centro de Ex Combatientes nos juntábamos todos los martes a comer, y una noche entre los setenta más o menos que participábamos nos dimos cuenta que un grupo íbamos a ver a Gimnasia, y que nos terminábamos juntando en una punta de la mesa. Así que nos empezamos a reunir nosotros solos. Hicimos la Filial y fue maravilloso porque encontramos un lugar donde hablar tranquilos y empezar a funcionar. Hoy somos la única Filial en el país que existe de Malvinas en un club. Para nosotros mezclar Malvinas, algo que sufrimos con esta pasión que es Gimnasia, es algo muy importante”.

El presente quiere que Gimnasia tenga a Diego Maradona como técnico, y esto no es un dato cualquiera. “Tenemos una remera preparada para Maradona que no se la pudimos dar para el 2 de abril. Me dice gente del club que en el vestuario cuando no lo ve nadie canta ´el que no salta es un inglés´, o sea que no es para vender humo como algunos creen, sino que lo siente de verdad lo de Malvinas y la canta hasta en las prácticas. Así que tenemos preparada una remera especial para Diego con la frase ´el que no salta es un inglés´. Cuando pase todo esto, se la haremos llegar”.

Hoy en la Filial, Walter y sus compañeros no solo comparten la pasión de estar en una tribuna, sino que realizan obras solidarias y están siempre para dar una mano en comedores y merenderos, y solo pide algo, “no me gusta que me digan héroe. Me da vergüenza cuando me dicen héroe. Para mí los héroes son los que quedaron allá en Malvinas, nosotros gracias a ellos volvimos...”.