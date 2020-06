Goltz, Morales y Licht ya pusieron la firma en el Lobo

Después de haber arreglado de palabra días atrás, el defensor Leonardo Morales firmó su nuevo contrato con Gimnasia. En tanto, anoche el Lobo también informó la continuidad de Licht por 6 meses más, con un video donde habla el propio Bochi confirmado lo que ya se conocía pero ahora es oficial y del capitán PaoloGoltz, hasta diciembre de 2022.

Goltz es un hombre clave para Diego Maradona y por eso su renovación es un paso crucial de los mens sana en el armado de su proyecto deportivo.

En tanto, Morales llegó hace un año atrás al Lobo a préstamo por un año de la mano de Darío Ortíz, quien lo había tenido en Atlético Paraná, para reforzar el lateral derecho, por lo que su vínculo se terminaba el 30 de junio venidero. El cuerpo técnico tenía allí a Maximiliano Caire también, pero se inclinaron por Morales, quien puede desempeñarse tanto de lateral derecho como de zaguero central, teniendo en cuenta la salida de Manuel Guanini.

Lo cierto es que el nuevo contrato que firmó en la víspera el jugador entrerriano, será hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir por 18 meses. Esto tiene que ver con que se espera que el año que viene el campeonato se juegue de enero a diciembre, y así evitar la finalización de contratos en junio.

Ahora, luego de haber renovado también Lucas Barrios y Paolo Goltz, la dirigencia Tripera apuntará a tratar de cerrar acuerdos con Harrinson Mancilla, Matías Pérez García y Jorge Broun. A priori, los dos primeros vienen avanzados y no habría inconveniente en que puedan llegar a renovar, por lo que la atención está puesta sobre todo en el arquero. Fatura Broun que se encuentra en Rosario, ya ha dicho públicamente que la prioridad la tiene Gimnasia y espera una propuesta de la dirigencia. Y esa oferta desde calle 4 llegará en las próximas horas para tratar de darle un corte definitivo al tema.

Para Maradona, era clave que sigan Broun, Goltz y Mancilla; hasta ahora el defensor ya arregló y el volante está cerca, por lo que el golero parece ser el más complicado, aunque no imposible.

Vale recordar que además de Barrios también arregló su continuidad Lucas Licht, y extendieron sus contratos el lateral izquierdo Matías Melluso y el juvenil arquero Tomás Durso, hasta junio de 2023.

En consecuencia, como venimos informando queda la decisión sobre Franco Mussis, si se le ofrecerá seguir o no. Al volante se le termina a fin de mes el préstamo de 18 meses, pero no está claro que sucederá con el. Su continuidad no pasaría por un tema económico, sino de saber si será tenido en cuenta o no. Mussis no ha sido muy utilizado por Maradona en los partidos y en muchos directamente ni ha concentrado, algo que al futbolista obviamente no le cae bien por que como todo futbolista, quiere jugar. En este caso será la CD la que tomará la decisión de renovarle o no.