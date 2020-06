Violación en manada: después de la denuncia, la joven se mudó a La Plata

Fue “un accionar doloso de desahogo sexual”, escribió el fiscal de Rawson Fernando Rivarola al disminuir la calificación que pesaba sobre cinco jóvenes acusados de haber violado “en manada” a una chica que tenía 16 años en 2012, en un hecho que pasó en Playa Unión pero que ahora conmueve más allá de los límites de Chubut.

Es que Rivarola acordó un juicio abreviado con los imputados, que fue aceptado también por la víctima -como requiere la ley- lo que implica que aquellos admiten la culpa y a cambio reciben una pena menor. En este trámite el fiscal modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”, es decir “manoseos y tocamientos, sin acceso carnal”, lo que les asegura una pena menor a tres años, de prisión en suspenso. El fiscal argumentó la falta de pruebas en el expediente, el hecho de que la víctima no recordara nada por estar inconsciente y la dificultad de probar una violación siete años después.

TRES DE LOS CINCO

La acusación recae sobre tres de los cinco involucrados: Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci, en tanto que los dos restantes, R.V. y T.S., que al momento del presunto abuso eran menores, fueron sobreseídos. Todos pertenecen a conocidas familias de Trelew y Puerto Madryn.

El juez del caso Marcelo Nieto di Biase deberá resolver si acepta el acuerdo, en una audiencia que se hará el próximo lunes y en la que no se descarta que participen por videoconferencia la víctima, que actualmente reside en La Plata, o sus allegados. Si el juez avala el acuerdo, el caso se cierra. Si no lo hace, habrá juicio.

Según figura en la causa, el hecho ocurrió en una fiesta que el nieto de un ex gobernador de Chubut organizó el 17 de septiembre de 2012 en una casa frente al mar, en Playa Unión, para recibir la primavera. Participaron varios jóvenes de familias poderosas en Trelew, Gaiman y Puerto Madryn. En esta última ciudad vivía SAVD, la víctima, que entonces tenía 16 años y fue a la fiesta con otras siete amigas.

Según describió primero en redes sociales, a poco de llegar a la fiesta “perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones (EQ, LDV, LM, RV) mientras JP era testigo y TS sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir”, contó. La joven, que estudia en la Universidad de La Plata, aseguró que reaccionó “en estado de shock y desnuda”, por lo que buscaron su ropa, “que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación”.

“En ese momento -prosigue- el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta al grito de que no cuentan nada. Al volver a (Puerto) Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de la víctima de violencia sexual”.

Luego, dijo, llegaron las llamadas provenían de “los hijos del poder” y fue tanta la presión que recibieron que su familia decidió mudarse a La Plata, donde actualmente reside. Después de varios años, se animó a contar lo que le había pasado. Fue en febrero de 2019, en las redes sociales. Y como no hubo denuncia en un principio, la fiscalía decidió “actuar de oficio”.

La primera audiencia fue el 1 de agosto del año pasado y a poco de comenzar la investigación uno de los señalados (JP) fue desvinculado. Pero fue el uso de la definición “accionar doloso de desahogo sexual” por parte del fiscal lo que se viralizó y generó un escándalo.

“Es una expresión retrógrada e insultante en pleno siglo XXI”, opinó el fiscal platense Marcelo Romero, seguro de que “podía leerse en viejos manuales de Derecho Penal Argentino, en los capítulos sobre delitos contra la integridad sexual (contra la ‘honestidad’, se decía antaño); como también podían leerse ‘mujer honesta’, como elemento del antiguo tipo penal de estupro o ‘satisfacer sus bajos instintos’, en crónicas policiales de otros tiempos”. Sugirió entonces “adecuar el lenguaje técnico-jurídico a los tiempos que corren, dejando de lado expresiones de otras épocas. El Derecho evoluciona, también sus fuentes. Se modifican las leyes. Se perfecciona la Doctrina. Se actualiza la Jurisprudencia”.

A criterio de Romero “no solo es nuestra obligación elaborar dictámenes y sentencias en un lenguaje franco, que limite al máximo las interpretaciones caprichosas”, si no también usar “terminología que no lesione la dignidad de las personas que, por un motivo u otro, se vean involucrados en una causa judicial”.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut emitieron un comunicado para explicar que se le cambió el sentido de los términos a esa definición, “sobreexponiendo a la víctima y poniendo en riesgo aspectos cruciales del proceso penal”.

“En palabras simples -argumentaron en otro tramo-, el abuso sexual es justamente un conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer un ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en ésta. Eso es dolo. Por eso, en el contexto de una exposición, el uso de la frase ‘desahogo sexual doloso’, resume lo que escribimos en varios renglones al comienzo de este párrafo, fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho que conocen el alcance el término dolo”.

“REPUDIO ABSOLUTO”

Por lo pronto, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, manifestó a través de las redes su “repudio absoluto” a las declaraciones del fiscal Rivarola, y fuentes oficiales adelantaron que pedirá su destitución ante el jurado de enjuiciamiento provincial.

Por su lado, la presidenta de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Roxana Reyes (UCR), pidió al Poder Judicial de Chubut que avance en la investigación y proceso de remoción de Rivarola, en un proyecto de declaración que acompañan con su firma sus pares de bancada.

En una posición distinta se ubicó la directora de la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género dependiente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Mariana Ripa, que si bien consideró “inapropiado” el lenguaje que empleó Fernando Rivarola al utilizar el término “accionar doloso de desahogo sexual”, destacó la actuación del fiscal en la investigación de la violación en manada. “Fueron palabras inapropiadas y comparto la bronca de la gente que se expresa así en todo el país porque no es un desahogo, fue una violación grupal y punto”, dijo Ripa, pero “estamos ante un fiscal que avanzó en una investigación y no miró para otro lado”.