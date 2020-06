El pedido de Sabrina Rojas al Presidente: “Cuidemos la salud mental de los chicos”

A través de una story de Instagram, Sabrina Rojas le hizo un pedido al presidente Alberto Fernández en nombre de todos los niños del país.

“Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares”, manifestó la rubia, que es madre de Esperanza y Fausto.

Según dijo, le preocupa el hecho de que sus hijos están “empezando a manifestar distintas formas de encierro” aún a pesar de las comodidades de su hogar. “Por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse”, advirtió, pensando más allá de su situación particular. “No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos”, reconoció la actriz.

La mujer de Luciano Castro sostuvo que ya “no les alcanza con caminar, ellos quieren jugar y compartir”.

Y aprovechó además para manifestar su preocupación por la cantidad de horas que los pequeños pasan frente a la pantalla.

“Es mucho tiempo... Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidemos la salud mental de los chicos”, cerró la rubia.

Semanas atrás Luciano Castro hablado de cómo la cuarentena dificulta la dinámica familiar. “Sacando a mi hijo mayor, Mateo, que vive con su madre, tengo dos hijos chicos que hacen lo que dice mamá y papá. Ellos son los que más manifiestan cosas. Yo en mi casa la paso bárbaro, pero los chicos no. Llega un momento en el que no alcanza nada y estás todo el tiempo inventando cosa”, dijo en “Los Ángeles de la Mañana”.

Y se refirió a la nueva dinámica familiar con las clases online: “Nos dividimos. Igual lo hace todo Sabrina, realmente. Yo le doy una mano. En lo que puedo ayudo, pero a mí me mata la tecnología. A Esperanza la ayudo con algo de matemáticas, lengua, con cosas básicas”.