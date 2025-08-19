Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La tajante decisión que tomó Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez

La tajante decisión que tomó Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez
19 de Agosto de 2025 | 13:33

Ángel de Brito tiró la bomba: contó en LAM que la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez fue por un tercero en discordia, un hombre casado con el cual ella se habría relacionado de manera casual.

Lejos de negar todo, Gimena confirmó la infidelidad. "Me mandé una cagada, lo hablamos y él me perdonó", contó en el programa de streaming en el cual trabaja.

Al salir, siguió hablando con la prensa de su infidelidad y reveló que no pudo dormir en toda la noche y que estaba recibiendo mucho odio y hostigamiento en redes sociales.

Por tal motivo, Accardi tomó la decisión de cerrar sus redes sociales. Al menos por ahora, la actriz no leerá lo que se habla de ella ya que notó que el público opina mucho sobre su ruptura y tras revelar que fue infiel, los mensajes que recibe son en su mayoría negativos y cargados de odio.

“Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana, básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento. Prefiero no saberlo porque prefiero no leerlo por mi salud mental", explicó la actriz.

