Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Eric simonetti, de la ost

“Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”

“Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”

Eric Simonetti /el dia

19 de Agosto de 2025 | 02:04
Edición impresa

El candidato a concejal platense de la Organización Socialista de los Trabajadores (OST), Eric “Tano” Simonetti, visitó ayer la redacción de EL DIA, donde explicó que su propuesta apunta a llevar al Concejo Deliberante las reivindicaciones de la izquierda para la redistribución de los salarios de los trabajadores, especialmente, municipales y docentes.

Además, afirmó que si su espacio llega al Concejo Deliberante local impulsará proyectos para “implementar planes de viviendas para las 250 mil personas que viven en los barrios de emergencia de la periferia, además de proyectos educativos y una regulación del precio de los alquileres en la Ciudad”.

En esa línea, Simonetti llamó a acompañar a su espacio, uno de los tres de la oferta de la izquierda, que se presenta con boleta corta en la Ciudad, y que propone “una idea de izquierda que representa a los trabajadores y no a los grandes empresarios inmobiliarios de esta ciudad”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Política y Economía

Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

VIDEO. Buscan reactivar la obra pública en la Provincia

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla