“Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”

El candidato a concejal platense de la Organización Socialista de los Trabajadores (OST), Eric “Tano” Simonetti, visitó ayer la redacción de EL DIA, donde explicó que su propuesta apunta a llevar al Concejo Deliberante las reivindicaciones de la izquierda para la redistribución de los salarios de los trabajadores, especialmente, municipales y docentes.

Además, afirmó que si su espacio llega al Concejo Deliberante local impulsará proyectos para “implementar planes de viviendas para las 250 mil personas que viven en los barrios de emergencia de la periferia, además de proyectos educativos y una regulación del precio de los alquileres en la Ciudad”.

En esa línea, Simonetti llamó a acompañar a su espacio, uno de los tres de la oferta de la izquierda, que se presenta con boleta corta en la Ciudad, y que propone “una idea de izquierda que representa a los trabajadores y no a los grandes empresarios inmobiliarios de esta ciudad”.