"Hubo una respuesta corporativa para defender estafadores", dijo Gollán sobre el conflicto en IOMA

A pocas horas de que las partes se sienten a una mesa de diálogo para intentar acercar posiciones, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán habló esta mañana sobre el conflicto abierta entre IOMA y la Agremiación Médica Platense y cargó duro contra la entidad, al denunciar que hubo "una respuesta corporativa de los médicos para defender estafadores" al tiempo que aseguró que "las prestaciones continúan" porque "los médicos que quieran facturar a IOMA lo pueden hacer" y reciben sus pagos "al día".

En declaraciones periodísticas, Gollán reavivó la controversia al afirmar que en la obra social de la Provincia "se descubrió una estafa enorme, con médicos que falsificaban firmas de los afiliados por supuestas consultas no dadas y otras irregularidades". "Se hizo una denuncia penal, además de los actos administrativos, como el desplazamiento de estos médicos. Y ante esto, hubo una reacción corporativa enorme para defender a los estafadores. Se empezaron a decir un montón de mentiras", acusó.

Ante la instancia de diálogo entre las partes que se abrirá mañana en el marco de la Defensoría del Pueblo, Gollán recordó que ya hubo una audiencia de mediación."Y en esa audiencia, la Agremiación Médica Platense, en su afán por defender a los estafadores, a los que están robándole a IOMA falsificando la firma de los afiliados, los avaló y los encubrió", lanzó.

En ese marco, explicó la decisión tomada por la obra social de rescindir el convenio con la Agremiación Médica. "Ellos no están en condiciones .de auditar, nos dicen. Entonces, lo que plantea IOMA es que la parte administrativa la dejen en sus manos, que les van a pagar directamente a todos los prestadores a través del CBU, porque ellos no lo pueden hacer. Pero ante esto, vuelven a mentir y a decir cosas falsas en términos de que IOMA les ha cortado prestaciones. Hoy hay 400 médicos trabajando y facturando por IOMA sin ningún problema".

Sobre los reclamos de los afiliados por la interrupción de prestaciones, aseguró que "es un tema exclusivamente de La Plata".

"A los afiliados les digo que si el médico no quieren dar la cobertura es por una decisión de él, porque IOMA les paga y está al día. Lo único que no vamos a avalar es actos de corrupción. Nosotros no podemos avalar corrupción.Y lo único que se necesita acá es que la Agremiación Médica salga a decir lo mismo, que no avala actos de corrupción. Porque no lo han dicho, al contrario, los han reivindicado y han pedido que los reincorporen", dijo.

Y en ese marco, envió un mensaje a los médicos, al señalar que "los que se quieran afiliar a IOMA que lo hagan". "Estamos pagando las prestaciones al día, estamos al día", enfatizó.

Por último volvió a cargar contra la Agremiación Médica Platense y el Colegio de Médicos. "Ahora les dicen a los médicos que quieren seguir prestando el servicio y facturando al IOMA que les va a sacar el certificado de matriculación. Lo dicen públicamente. Están amenazando con quitarle la matrícula a quienes quieran trabajar. Son actitudes que este gobierno no va a tolerar. Con la corrupción no vamos a transar".