La Provincia desautorizó las salidas recreativas en La Plata: "No deberían hacerse en esta fase"

El gobierno bonaerense salió hoy a tomar distancia de la medida anunciada por el intendente Julio Garro de permitir salidas recreativas a los espacios verdes en la Ciudad en un esquema de etapas que comenzará con los más chicos y seguirá con los adultos.

"En la Fase 3 no están permitidas las salidas recreativas", aseguró este mediodía el Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco, quien destacó que "en La Plata, la gente no debería salir" a los parques y plazas, tal como se vio el fin de semana. "No está permitido".

De esa forma, el jefe de ministros del gobernador Axel Kicillof cuestionó el anuncio hecho por el intendente Garro el sábado por la noche sobre la decisión de su administración de habilitar salidas recreativas a partir de la posibilidad de contar en La Plata con más de 250 espacios verdes y una situación epidemiológica "controlada" con unos 850 casos sobre 700 mil habitantes.

Según lo anunciado por Garro, las salidas recreativas en La Plata se implementarán en un sistema que comenzó a regir hoy para que los menores de 12 años puedan ir a las plazas y parques acompañados por un adulto. Esos paseos, explicó el intendente, se autorizarán los días martes, jueves, sábados y domingos por un plazo de dos horas. Luego, dijo el jefe comunal, si el comportamiento social es responsable y si no se disparan los contagios, los permisos se harán extensivos para los adultos.

Hoy, y luego de que se difundieran imágenes de plazas y parques platenses con mucha concurrencia el fin de semana, en la Provincia mostraron disgusto por esa decisión de Garro.

"En la fase 3 no están permitidas las salidas recreativas, más allá de los salidas a hacer compras que se pueden hacer con los chicos. No están permitidas. En La Plata la gente no debería salir a calle porque no está permitido. Solo debería salir a la calle si deben hacer alguna actividad exceptuada, no a pasear", dijo Bianco en declaraciones periodísticas

Consultado por el anuncio de Garro, explicó que "la situación es lo suficientemente compleja como para que tengamos que habilitar aquellas actividades que son imprescindibles y que puedan ayudar a poner en marcha la maquinaria económica. No son momentos para, con este nivel de contagio, andar dando paseos por la calle. La verdad que no".

En ese marco, reconoció que "todos estamos de mal humor, la verdad que sí, todos estamos angustiados por esta situación, cansados de no poder hacer la vida como la veníamos haciendo, pero hay que entender que estamos en medio de una pandemia, de algo que no nos había pasado a ninguno de nosotros en toda nuestra vida y ojalá no nos vuelva a pasar. El objetivo primordial es cuidar la vida. Todos estamos en riesgo".